'Není to můj hrdina.' Původní obyvatelé USA protestují proti oslavám dne Kryštofa Kolumba

Ameriku hluboce rozdělují nejenom rasová otázka, názory na současného prezidenta nebo konfederační symboly. Na pondělí ve Spojených státech vychází tradiční svátek nazývaný Columbus Day podle italského mořeplavce, který Evropanům otevřel cestu do Ameriky. Ovšem čtyři státy a víc než padesát měst včetně Los Angeles nebo Denveru místo toho nově slaví Den původních indiánských obyvatel. Reportáž New York 18:51 9. října 2017 Indiánské písně, tance a týpí a v pozadí mrakodrapy Manhattanu. Tak vypadá protest původních obyvatel Ameriky proti dnu Kryštofa Kolumba.

Na rozlehlé louce Randallova ostrova stojí týpí, indiánští obchodníci tu nabízejí své řemeslné výrobky a za řekou tomuhle výjevu tvoří kulisu mrakodrapy Mannhatanu. Roberto Borrero, oblečený - u nás by se řeklo do národního kroje - hraje se svými soukmenovci na tradiční nástroj. Návštěvníci téhle slavnosti zvané pow-wow tvoří kruh, tančí a Roberto po chvíli rozjíždí lidskou mašinku. Ale důvod, proč tu indiáni z kmene Taínů jsou, tak zábavný není.

„Kolumbus není můj hrdina a neměl by být ničí hrdina. Je dobře, že Američani začali revidovat svou historii a volají po odstraňování konfederačních symbolů, protože souvisejí s rasismem a zotročením spousty lidí. Ale v tom případě bychom měli být důslední a začít u Kolumba. I proto jsme přijeli na tuhle slavnost, abychom upozornili, že jsme pořád tady a že se stále potýkáme s řadou problémů, které plynou z Kolumbova příjezdu a z kolonialismu,“ říká Roberto v rozhovoru pro Radiožurnál.

Tady v New Yorku jsou indiáni co do názvosloví na nepřátelském území, stát i město stále slaví tenhle den pod názvem Kolumbův - a indiánům z národa Taíno to vadí obzvlášť.

'Druhá verze příběhu'

„Kmen, který Kolumbus v Americe jako první potkal, jsme byli my, Taínové. To my jsme mu poskytli první přístřeší, to nás jako první podvedl. A potom ještě spoustu dalších, stejně jako jeho následovníci. Takže jsme tady a říkáme, že je tu i druhá verze příběhu, a pokud chceme oslavovat ty nejlepší z Američanů, pak rozhodně ne Kolumba.

Lidi nám občas říkají, proč na to nezapomeneme, vždyť je to už 500 let. No my bychom rádi, ale oni ho pořád oslavují a stavějí mu sochy! Pro nás není Kolumbus člověk, ale symbol genocidy!“říká pro Český rozhlas indián kmene, jehož lidé žijí dnes roztroušeně, hlavně po mnoha ostrovech v Karibiku.

Sám Roberto žije na hurikánem zničeném Portoriku, ale mezi stovkami návštěvníků akce tady přes řeku od Mannhatanu jsou i místní členové taínské komunity.

Taína se narodila a žije tady v New Yorku, ale pořád cítí se svým kmenem velkou sounáležitost. Vypráví mi, že její rodiče ji schválně pojmenovali podle názvu celého národa. A jedno je jisté, do pondělního průvodu po páté Avenue, kterého se v jejím městě na oslavu Kryštofa Kolumba účastní až 35 tisíc lidí, se Taína rozhodně nezapojí.