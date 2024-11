Nenosí hidžáb, patří na kliniku. Írán chce ‚vědecky a psychologicky léčit‘ ženy, které se odmítají zakrývat

Írán plánuje otevřít léčebnu pro ženy, které porušují zákon o hidžábu, což je šátek, kterým si má muslimská žena zakrývat vlasy a dekolt a který ženy v Íránu musejí od islámské revoluce z roku 1979 nosit na veřejnosti. Informoval o tom ve čtvrtek zpravodajský web deníku The Guardian. Teherán 17:34 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hidžáb musejí ženy od islámské revoluce z roku 1979 nosit na veřejnosti (ilustrační foto) | Foto: Robin Utrecht | Zdroj: Profimedia

Otevření léčebny pro ženy, které si sundávají hidžáb, oznámila Mehrí Tálebí Dárestáníová, ředitelka íránského úřadu pro ženy a rodiny, který spadá pod teheránský úřad pro podporu ctností a prevenci neřestí. Poznamenala, že nová klinika bude nabízet „vědeckou a psychologickou léčbu proti odstraňování hidžábu“.

Mnohé Íránky a lidskoprávní skupiny oznámení pobouřilo.

Síma Sábetová, íránská novinářka žijící v Británii, která se loni stala terčem íránského pokusu o atentát, nejnovější oznámení íránských úřadů namířené proti ženám označila za ostudné. „Myšlenka, že založíte kliniky, kde budete ‚léčit‘ nezahalené ženy, je děsivá,“ uvedla. Íránský režim bude podle ní od zbytku společnosti oddělovat ženy jen proto, že nedodržují ideologii.

Íránský právník zaměřený na lidská práva Hosejn Raísí poznamenal, že myšlenka léčebny pro ženy, které odmítají nosit hidžáb, je nejen neislámská, ale odporuje i íránským zákonům.

Rovněž označil za šokující, že zřízení léčebny oznámil úřad, který spadá přímo pod íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího.

Zpráva o léčebně se již rozšířila mezi protestní skupinou za ženy, život a svobodu a studentkami, mezi nimiž vyvolala obavy i vzdor, napsal The Guardian.

„Nebude to klinika, bude to věznice. Sotva se nám daří vyjít s penězi, máme tu výpadky proudu, ale stát se zajímá o kus hadru. Jestli je chvíle, kdy bychom měly všechny znovu vyjít do ulic, je to teď, nebo nás zavřou všechny,“ řekla listu jedna mladá Íránka pod podmínkou zachování anonymity.

Začátkem listopadu svět obletěla zpráva o zatčení íránské studentky, která se svlékla do spodního prádla na protest proti šikaně související s přísnými pravidly oblékání v zemi.

Incident se odehrál více než dva roky poté, co Íránem otřásly protesty vyvolané smrtí íránské Kurdky Mahsy Amíníové po zatčení íránskou mravnostní policií.