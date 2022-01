Pokuty, speciální daně i nehrazení péče. K sankcím pro neočkované přistupuje stále větší počet zemí

Státy napříč celým světem se snaží motivovat k očkování proti koronaviru nejrůznějšími způsoby. Některé jim nabízí finanční odměny, další jim slibují výhody v podobě vstupu do veřejných prostor bez testů, jiné ale jdou ještě dál a snaží se přimět obyvatele k očkování prostřednictvím sankcí. V Evropě je mezi nimi Řecko nebo Rakousko, takzvanou „zdravotní daň“ ale před týdnem ohlásila také kanadská frankofonní provincie Quebec. PŘEHLED Vídeň/Athény/Singapur/Quebec 6:35 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako první evropská země zavedlo povinné očkování pro občany starší 18 let Rakousko | Zdroj: Reuters

Řecko

„Není to trest. Řekl bych, že je to spíš zdravotní poplatek,“ prohlásil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, když koncem listopadu oznamoval, že očkování proti covidu-19 bude pro lidi starší 60 let povinné a v případě odmítání vakcíny jim budou hrozit i pokuty.

Opatření, od kterého si řecká vláda slibuje navýšení počtu očkovaných a zmírnění náporu na zdravotnický systém, začalo platit začátkem tohoto týdne. Všechny neočkované Řeky starší 60 let tak nově čeká pokuta, kterou budou platit na měsíční bázi a vybírat ji bude daňový úřad.

Za leden zaplatí pokutu 50 eur, tedy zhruba 1200 korun. Za každý další měsíc bez vakcinace pak budou muset uhradit částku ve výši 100 eur, tedy asi 2500 korun. Vybrané prostředky pak mají být využity k podpoře státních nemocnic.

„Faktor věku je důležitý pro dopad na služby veřejného zdraví,“ uvedl v neděli řecký ministr zdravotnictví Thanos Plevris podle agentury AP, která zároveň připomíná, že Řecko má sedmou nejstarší populaci na světě.

Zpravodajský web listu Kathimerini pak upřesnil, že se první pokuta za leden bude týkat asi 300 tisíc lidí. Podle vládních statistik je v kategorii nad 60 let očkováno nebo má rezervaci na termín 90 procent Řeků. Od oznámení o povinné vakcinaci přitom číslo stouplo o 220 tisíc lidí, kteří do této věkové skupiny spadají. Celkově jsou v Řecku plně očkovány zhruba dvě třetiny obyvatel.

Na seniory, kteří dosud očkování proti covidu nepodstoupili, o víkendu řecký premiér opět apeloval. „Těch pár spoluobčanů starších 60 let, kteří jsou stále neočkovaní, bych chtěl povzbudit k tomu, aby tento krok učinili. Nejde o pokutu. Ano, pokuta sice bude udělena, ale to je to nejmenší. Chraňte své životy a životy těch, které milujete. Pochopte, že očkování je bezpečné,“ vyzval v sobotu Mitsotakis.

Podle agentury AP má zákon o povinném očkování mezi řeckou společností silnou podporu, někteří politici ale kritizují zejména to, že platí jen pro určitou skupinu obyvatel. Úřady přitom upozorňují, že budou nový zákon přísně vymáhat. Pokut mají být ušetřeni pouze senioři s určitými zdravotními výjimkami, které jim nedovolují se očkovat, nebo ti, kteří v nedávném období infekci prodělali.

V zemi s 10,7 miliony obyvatel platí povinné očkování také pro pracovníky ve zdravotnictví. Zaměstnanci bez vakcíny byli postaveni mimo službu a hrozí jim i výpověď, pokud očkování nepodstoupí.

Rakousko

Jako první evropská země zavedlo povinné očkování pro občany starší 18 let Rakousko, kde se má nové opatření začít vynucovat v polovině března. Všem, kteří tuto povinnost nedodrží, bude od té doby hrozit pokuta ve výši 600 až 3600 eur, tedy asi až 88 tisíc korun.

Očkování má kontrolovat rakouská policie, například během pouličních či dopravních kontrol. Neočkovaným mají nejprve hrozit nižší sazby pokut, pokud se ale bude situace opakovat a člověk stále nebude mít certifikát o vakcinaci, výše sankcí se bude zvyšovat. Lidé se ale mohou pokutě vyhnout, pokud se do dvou týdnů od „přistižení“ nechají naočkovat.

Po prvotních namátkových kontrolách má úřadům usnadnit práci chystaný celostátní registr očkovaných, který má začít fungovat od dubna. Rakušané přitom budou moct pokutu dostat maximálně čtyřikrát do roka. Těm, kteří je odmítnou zaplatit, nicméně vězení nehrozí. Je tedy otázkou, do jaké míry bude opatření účinné.

„Vím, že je hodně lidí, kteří mají strach před očkováním. Jako federální vláda bereme tyto obavy velmi vážně,“ ubezpečil během nedělní tiskové konference rakouský kancléř Karl Nehammer, když představoval hotový návrh zákona. Neočkované proto vybídl k dialogu a dodal, že pokud nemají důvěru k politikům, mohou se o problematice pobavit se svým lékařem.

Návrh zákona má ve čtvrtek ještě stvrdit rakouská Národní rada, neočekává se ale, že by přes dolní komoru parlamentu neprošel. Podle rakouských médií přitom tamní vláda k návrhu zákona dostala rekordní počet 108 tisíc stanovisek a připomínek nejen od institucí, ale také soukromých osob.

Původně mělo nařízení platit už pro lidi starší 14 let, po kritice veřejnosti se ale věková hranice nakonec posunula o čtyři roky výš. Výjimku z něj budou mít například těhotné ženy, lidé, u nichž k tomu jsou zdravotní důvody, nebo ti, co covid v uplynulých 180 dnech prodělali.

V zemi, kde je plně očkováno asi 75 procent populace, budí zákon silné kontroverze. Kritici mimo jiné tvrdí, že lidé mají mít právo se v otázce očkování svobodně rozhodnut. Upozorňují také na – podle nich nedostatečnou – účinnost očkování.

Mnozí navíc poukazují na převažující variantu omikron, která je zřejmě mírnější než předcházející delta a zároveň se snadněji šíří. Odborníci proto odhadují, že se úroveň imunity získané po prodělání nemoci v zemi výrazně zvýší. Podle britského deníku The Guardian se tak v Rakousku nyní vedou diskuse, zda by se povinné očkování pro lidi starší 18 let nemělo přehodnotit.

Rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein nicméně argumentuje tím, že současná vlna covidu není tou poslední. Podle něj je navíc otázkou, do jaké míry bude imunita získaná po nákaze omikronem stabilní. „Bez povinného očkování budeme vždy pozadu,“ tvrdí rakouský ministr.

Quebec

Zatímco Řecko nebo Rakousko přicházejí rovnou s pokutami, kanadská frankofonní provincie Quebec minulý týden ohlásila zavedení takzvané „zdravotní daně“, kterou mají platit výhradně lidé odmítající očkování proti covidu-19.

„Ti, kteří v nadcházejících týdnech odmítnou dostat první dávku vakcíny, budou muset zaplatit nový zdravotní příspěvek,“ prohlásil minulé úterý quebecký premiér François Legault, podle kterého tito lidé představují pro své spoluobčany významnou finanční zátěž.

Ani jednu dávku vakcíny v té době nemělo zhruba deset procent tamní populace. Neočkovaní lidé přitom podle Legaulta představují zhruba polovinu všech případů na jednotkách intenzivní péče.

„Většina (společnosti) žádá, aby to mělo nějaké důsledky… Pro 90 procent populace, která přinesla určitou oběť, je to otázka spravedlnosti. Dlužíme jim to,“ dodal podle americké rozhlasové stanice NPR s tím, že daň by měla být poměrně vysoká. Dodal ale, že se opatření nebude vztahovat na lidi, kteří očkování ze zdravotních důvodů podstoupit nemohou.

Další podrobnosti představitelé kanadské frankofonní provincie nepřiblížili, jak ale podotýká NPR, „zdravotní daň“ začala mít poměrně silný efekt už jen pár hodin po jejím ohlášení. Počet lidí, kteří se začali hlásit k první dávce očkování, totiž najednou prudce vzrostl a dosáhl na několikadenní rekord. „Je to povzbudivé,“ pochvaloval si pak na twitteru quebecký ministr zdravotnictví Christian Dubé.

Singapur

Poměrně razantně se vůči neočkovaným staví také v Singapuru. Tamní úřady už koncem loňského roku oznámily, že si lidé bez očkování budou muset od 8. prosince platit účty za lékařskou péči, pokud nemají k odmítnutí vakcíny proti covidu pádný důvod.

Upozorňuje na to britský deník The Daily Telegraph, podle kterého ale singapurské úřady svůj přístup ještě přitvrzují. Nová opatření platná od 15. ledna stanovují, že na pracoviště může být vpuštěn jen ten, kdo je plně očkovaný nebo se v uplynulých 180 dnech z nákazy covidem uzdravil.

Podle serveru South China Morning Post mohou zaměstnavatelé poslat tyto zaměstnance pracovat z domu, dát jim neplacené volno nebo je dokonce propustit.

„Záměrem těchto opatření bylo motivovat lidi, kteří zůstávají neočkovaní, a fungovalo to: více než 90 procent lidí ve věku pěti a více let bylo v Singapuru očkováno a asi polovina obdržela také posilující dávku,“ říká pro britský deník singapurský odborník v oblasti veřejného zdraví Alex Cook. Podle něj se pokrok v přesvědčování sice opět zpomalil, v porovnání s jinými státy světa ale počet neočkovaných v Singapuru zůstává minimální.