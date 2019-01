Koncert neofašistů věnovaný výročí upálení Palacha nakonec bude, oznámili organizátoři

Koncert italských neofašistických kapel na památku Jana Palacha se bude navzdory protestům z české i italské strany v sobotu 19. ledna konat, a to v Lazise poblíž Verony. Oznámili to ve čtvrtek pořadatelé ze sdružení Nomos. Ti byli nuceni hledat pro akci nový sál poté, co tento týden odřeklo pronájem veronské divadlo Teatro Stimmate. Místní úřady, městské i provinční, nicméně záštitu nad kontroverzní akcí potvrdily.

