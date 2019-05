Každý druhý pravicový extremista v Německu by sáhl po zbrani, nelze to podcenit, uvedlo ministerstvo

Více než polovina z 24 tisíc pravicových extremistů v Německu je ochotná zajít k násilí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo německé ministerstvo vnitra. To zároveň varovalo před zlehčováním věci. „Existuje nebezpečí radikalizace jednotlivců nebo skupin, které nelze podcenit,“ napsal úřad v odpovědi na interpelaci poslankyně strany FDP. Berlín 12:02 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbraně a předměty zabavené německým neonacistům (ilustrační foto) | Foto: Ina Fassbender | Zdroj: Reuters

Německé úřady považovaly předloni za agresivní až 12 700 lidí spojovaných s pravicovým extremismem, uvedla agentura DPA.

Extremisté ke komunikaci využívají nejčastěji internet a sociální sítě. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který v zemi plní funkci kontrarozvědky, kvůli tomu sleduje stovky webových stránek, profilů a skupin na sociálních sítích. V řadě v nich přitom probíhá agitace s opakovanými argumenty.

„Absence protiargumentů může v takových případech vést k rychlé radikalizaci i k politicky motivovanému násilí,“ stojí v odpovědi na interpelaci.

Už letos v březnu BfV uvedl, že si všímá „trendu konkrétních příprav na pouliční boj“ a „rostoucí vojenskou připravenost“ neonacistů, kteří se věnují bojovým uměním: „Pozorujeme to zcela jasně a varujeme před tím, aby se cílený trénink na násilné akce podceňoval.“

V uplynulých letech se podle zprávy BfV etablovaly zejména ve východním Německu skupiny pěstující bojové sporty. Akcí, na nichž kromě bojových umění probíhají také politické přednášky, se obvykle účastní stovky lidí.

Nejméně 85 mrtvých

V lednu vláda v odpovědi na jinou interpelaci poslankyně CDU/CSU napsala, že od sjednocení Německa v roce 1990 zemřelo během nebo po útocích krajní pravice 85 lidí. Podle médií, například deníku Tagesspiel a Die Zeite, které od roku 2000 analyzují politické vraždy, je ale obětí jednou tolik.

Pravicoví extremisté o sobě dali vědět i na 1. máje. Podle agentury DPA pochodovali v saském městě Plavno stejně ustrojení extremisté s bubny a vlajkami. Na tričkách měli nápis „Národně revolučně socialisticky“. Průvod organizovala malá extremistická strana Der III. Weg (III. cesta).

Židovská komunita za to kritizovala Úřad místního zemského rady i saskou vládu za to zkritizovala židovská komunita. „Pokud to saská zemská vláda myslí s bojem proti pravicovému extremismu vážně, nesmí takové demonstrace povolovat,“ řekl šéf Ústřední rady Židů v Německu Josef Schuster.

Podle saské policie u triček účastníků středeční akce nebyla patrná podobnost s aktuálními nebo historickými uniformami.