Epidemie koronaviru udeřila i v zemi pod Himálajem. Nákaza se rozšířila až do táborů pod Everestem

V minulých dnech Nepál opakovaně zaznamenal rekordní přírůstek nakažených, který se z nedávných 100 nově infikovaných dostal až nad hranicí 9000 případů za den. Země má tak aktuálně nejvyšší nárůst nakažených ze všech sousedních států Indie, která v posledních týdnech bojuje s další vlnou epidemie. A stejně jako v Indii, i v Nepálu stojí za nárůstem nemocných mimo jiné i náboženské festivaly a oslavy, kvůli níž se do země vrátily tisíce lidí.

„Co se teď děje v Indii je děsivou předzvěstí budoucnosti Nepálu, pokud se nám nepodaří vlnu nákazy potlačit,“ řekla podle deníku The Guardian ředitelka Nepálského červeného kříže.

Pod těžkým testem jsou tak místní nemocnice. Přibližně jednatřicetimilionová země má podle dat Světové zdravotnické organizace z května 2020 pouze přibližně 1600 lůžek na jednotkách intenzivní péče a méně než 600 ventilátorů pro celou svou populaci. Údaje Světově banky pak uvádí, že v Nepálu je na 100 000 obyvatel 0,7 lékaře, tedy ještě méně než v Indii. Většina veřejných zdravotnických zařízení je na hraně svých kapacit, na zajištění péče v soukromých klinikách pak většina obyvatel nemá dostatek finančních prostředků.

Nepálu dochází i vakcíny proti koronaviru. Úřady varovaly, že pro ty, kteří dostali již první dávku vakcíny AstraZeneca, není dostatek látky na druhou injekci. Mnozí naopak poukazují na to, že nákaza se šíří i kvůli dlouhým frontám, v nichž lidé denně na očkování čekají.

Na vývoj epidemie zareagovala vláda žádostí o mezinárodní pomoc. Přitom kabinet, v jejímž čele sedí premiér Khadga Prasád Oli, podle obyvatel nese za současný stav epidemie hlavní díl viny - a to právě rozhodnutím nezakázat zmíněné náboženské oslavy.

VIDEO: At a Hindu ground in Kathmandu, Covid victims in Nepal are cremated as the country witnesses an upsurge in Covid-19 cases. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies says "many hospitals are full and overflowing" with Covid-19 patients in Nepal pic.twitter.com/FsCskOFchH