Podvod se záchrannými lety v Nepálu vedl nejméně k jednomu úmrtí. Pojišťovny hrozí odchodem ze země

Nepál nařídil přezkoumat, jak fungují záchranné lety vrtulníků v místní horách. Průvodci při sebemenší zdravotní komplikaci nutili horolezce, aby se z hor nechali snést helikoptérou. Nedávno odhalené podvodné schéma fungovalo podle pojišťovacích společností pět let, způsobilo nejméně jedno úmrtí a byly do něj zapojeny desítky provozovatelů helikoptér, cestovních kanceláří, hotelů a nemocnic. Informoval o tom list The Guardian.

Káthmándú (Nepál) 10:56 4. září 2018