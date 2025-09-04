Nepál zablokuje přístup k řadě sociálních sítí. Zakázaný je Facebook, místní mohou používat TikTok

Nepál ve čtvrtek oznámil, že zablokuje přístup k několika sociálním sítím včetně Facebooku, které se nezaregistrovaly u úřadů v rámci boje nepálské vlády proti zneužívání těchto platforem. Informovala o tom agentura Reuters.

Nepálská vláda dala společnostem vlastnícím sociální sítě lhůtu do středy, aby se zaregistrovaly u ministerstva komunikací a informačních technologií (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda tvrdí, že uživatelé s falešnými identitami šíří nenávist a fámy, páchají kybernetické zločiny a narušují sociální harmonii prostřednictvím některých platforem v zemi, kde internet používá 90 procent z 30 milionů obyvatel.

Nepálská vláda dala společnostem vlastnícím sociální sítě lhůtu do středy, aby se zaregistrovaly u ministerstva komunikací a informačních technologií, a aby jmenovaly místní kontaktní osobu, osobu odpovědnou za vyřizování stížností a osobu odpovědnou za samoregulaci – jinak jim hrozí blokace.

Ve čtvrtek vláda vydala oznámení, ve kterém nařídila Nepálskému telekomunikačnímu úřadu (NTA) deaktivovat neregistrované sociální sítě; neposkytla ale žádné podrobnosti o tom, kterých platforem se tento krok bude týkat.

Oficiální činitel ministerstva komunikací agentuře Reuters sdělil, že TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz a Poppo Live se zaregistrovaly, ale jiní - včetně Facebooku - to neudělali. Meta, mateřská společnost Facebooku, WhatsAppu a Instagramu, na žádost o komentář zatím nereagovala, dodal Reuters.

„Poskytli jsme jim dostatek času na registraci a opakovaně jsme je žádali, aby nám vyhověli,“ uvedlo ministerstvo komunikací a informačních technologií. „Ale oni to ignorovali, a proto musíme jejich provoz v Nepálu ukončit.“

Vlády po celém světě, včetně USA, zemí EU, Brazílie či Austrálie, zpřísňují dohled nad sociálními médii a velkými technologickými společnostmi kvůli obavám z dezinformací a v zájmu ochrany osobních údajů či národní bezpečnosti.

