Nepál zablokuje přístup k řadě sociálních sítí. Zakázaný je Facebook, místní mohou používat TikTok
Nepál ve čtvrtek oznámil, že zablokuje přístup k několika sociálním sítím včetně Facebooku, které se nezaregistrovaly u úřadů v rámci boje nepálské vlády proti zneužívání těchto platforem. Informovala o tom agentura Reuters.
Vláda tvrdí, že uživatelé s falešnými identitami šíří nenávist a fámy, páchají kybernetické zločiny a narušují sociální harmonii prostřednictvím některých platforem v zemi, kde internet používá 90 procent z 30 milionů obyvatel.
Nepálská vláda dala společnostem vlastnícím sociální sítě lhůtu do středy, aby se zaregistrovaly u ministerstva komunikací a informačních technologií, a aby jmenovaly místní kontaktní osobu, osobu odpovědnou za vyřizování stížností a osobu odpovědnou za samoregulaci – jinak jim hrozí blokace.
Ve čtvrtek vláda vydala oznámení, ve kterém nařídila Nepálskému telekomunikačnímu úřadu (NTA) deaktivovat neregistrované sociální sítě; neposkytla ale žádné podrobnosti o tom, kterých platforem se tento krok bude týkat.
Oficiální činitel ministerstva komunikací agentuře Reuters sdělil, že TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz a Poppo Live se zaregistrovaly, ale jiní - včetně Facebooku - to neudělali. Meta, mateřská společnost Facebooku, WhatsAppu a Instagramu, na žádost o komentář zatím nereagovala, dodal Reuters.
„Poskytli jsme jim dostatek času na registraci a opakovaně jsme je žádali, aby nám vyhověli,“ uvedlo ministerstvo komunikací a informačních technologií. „Ale oni to ignorovali, a proto musíme jejich provoz v Nepálu ukončit.“
Vlády po celém světě, včetně USA, zemí EU, Brazílie či Austrálie, zpřísňují dohled nad sociálními médii a velkými technologickými společnostmi kvůli obavám z dezinformací a v zájmu ochrany osobních údajů či národní bezpečnosti.