Nepálské protivládní protesty si už vyžádaly 19 obětí a 400 zraněných. Demonstranti se střeli s policií
Nejméně 19 mrtvých si v pondělí v Nepálu vyžádaly střety při protestu proti zablokování některých sociálních sítí a korupci ve vládě. Na 400 lidí, včetně asi stovky policistů, bylo zraněno, informovala agentura AFP.
Nepálská policie podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v hlavním městě Káthmándú. AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli ostrými náboji, sama ale zatím nebyla schopna tyto informace potvrdit. Zranění byli ošetřeni v několika místních nemocnicích.
Mluvčí vlády podle agentury Reuters oznámil, že do oblasti protestů v Káthmándú byla k vynucení zákona vyslána také armáda. Vláda premiéra Khadky Prasáda Oliho kvůli násilnostem na pondělní večer svolala mimořádné zasedání, po němž rezignoval ministr vnitra.
Zdroje AFP nejdříve uvedly, že při protestech v Káthmándú zemřelo 17 lidí. Večer se objevily informace o dalších dvou úmrtích na východě země, kde se také protestovalo.
Lidskoprávní organizace Amnesty International podle agentury požaduje úplné, nezávislé a nestranné vyšetření okolností policejního zásahu. Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová uvedla, že je úmrtími a zraněními šokována, a vyzvala k rychlému a transparentnímu vyšetřování.
Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se u místních úřadů nezaregistrovaly. Nepálská vláda se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem.
Tvrdí mimo jiné, že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy a falešné zprávy a páchají podvody a další trestné činy. Podle kritiků vláda používá autoritářské praktiky, ta to ale popírá a tvrdí, že provoz platforem obnoví, až požádají o registraci, píše AFP.
Úřady vyhlásily zákaz pohybu kolem budovy parlamentu, když se tisíce protestujících pokusily dostat do zákonodárného sboru prolomením policejních zátarasů. Policie dostala rozkaz použít ke zjednání pořádku i vodní děla, obušky a gumové projektily.