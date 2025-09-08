Nepálské protivládní protesty si už vyžádaly 19 obětí a 400 zraněných. Demonstranti se střeli s policií

  • Protesty vzbudila korupce ve vládě a zablokování některých sociálních médií | Foto: Navesh Chitrakar | Zdroj: Reuters

  • Další fotografie (6)

Nejméně 19 mrtvých si v pondělí v Nepálu vyžádaly střety při protestu proti zablokování některých sociálních sítí a korupci ve vládě. Na 400 lidí, včetně asi stovky policistů, bylo zraněno, informovala agentura AFP.

Káthmándú Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nepálská policie podle médií použila slzný plyn a gumové projektily, aby rozehnala dav několika tisíc lidí, kteří se pokusili vniknout do parlamentu v hlavním městě Káthmándú. AFP s odkazem na média uvedla, že policisté do davu stříleli ostrými náboji, sama ale zatím nebyla schopna tyto informace potvrdit. Zranění byli ošetřeni v několika místních nemocnicích.

Mluvčí vlády podle agentury Reuters oznámil, že do oblasti protestů v Káthmándú byla k vynucení zákona vyslána také armáda. Vláda premiéra Khadky Prasáda Oliho kvůli násilnostem na pondělní večer svolala mimořádné zasedání, po němž rezignoval ministr vnitra.

Zdroje AFP nejdříve uvedly, že při protestech v Káthmándú zemřelo 17 lidí. Večer se objevily informace o dalších dvou úmrtích na východě země, kde se také protestovalo.

Nepál zablokuje přístup k řadě sociálních sítí. Zakázaný je Facebook, místní mohou používat TikTok

Číst článek

Lidskoprávní organizace Amnesty International podle agentury požaduje úplné, nezávislé a nestranné vyšetření okolností policejního zásahu. Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová uvedla, že je úmrtími a zraněními šokována, a vyzvala k rychlému a transparentnímu vyšetřování.

Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se u místních úřadů nezaregistrovaly. Nepálská vláda se povinnou registrací snaží bojovat proti zneužívání těchto platforem.

Tvrdí mimo jiné, že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy a falešné zprávy a páchají podvody a další trestné činy. Podle kritiků vláda používá autoritářské praktiky, ta to ale popírá a tvrdí, že provoz platforem obnoví, až požádají o registraci, píše AFP.

Úřady vyhlásily zákaz pohybu kolem budovy parlamentu, když se tisíce protestujících pokusily dostat do zákonodárného sboru prolomením policejních zátarasů. Policie dostala rozkaz použít ke zjednání pořádku i vodní děla, obušky a gumové projektily.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme