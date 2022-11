Vodní děla i slzný plyn. V Belgii a Nizozemsku vypukly po fotbalové výhře Maroka nad Belgií nepokoje

V Bruselu desítky výtržníků převracely a zapalovaly auta a elektrické skútry, lidé také házeli na auta cihly. Policie zasáhla poté, co jeden člověk utrpěl zranění v obličeji, uvedla její mluvčí. Bruselský starosta Philippe Close vyzval, aby se lidé drželi stranou centra a zdůraznil, že úřady dělají vše pro to, aby v ulicích udržely pořádek. Na příkaz policie byl přerušen provoz metra a tramvají.

The center of Brussels is on fire after the match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/D0zznXZ00d