Při nepokojích v Bolívii zemřelo již deset lidí. Morales se cítí být stále prezidentem

V říjnových prezidentských volbách znovu vyhrál dlouholetý bolivijský prezident Evo Morales. Výsledky voleb vyvolaly rozsáhlé nepokoje, kvůli nimž zemřelo už deset lidí. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Associated Press. Bývalý prezident Evo Morales, jež podal demisi a odletěl do Mexika, označil stav v Bolívii za „vojenskou diktaturu". Bolívie 9:51 14. listopadu 2019

Od počátku protestů před více než třemi týdny v Bolívii zahynulo deset lidí. Předcházející bilance hovořila o sedmi. Agentura Agence France-Presse ve čtvrtek informovala o smrti 20letého muže, kterého zasáhla střela při střetech Moralesových příznivců s policií ve městě Yapacaní, asi 450 kilometrů jihovýchodně od metropole La Paz. Podle agentury Deutsche Presse-Agentur další muž zahynul ve stejné oblasti.

Prozatímní prezidentka Áňezová už jmenovala nové členy vlády i nové nejvyšší velitele armády.

„Tleskám bolivijské prozatímní prezidentce Jeanine Áňezové, že na sebe vzala tuto roli v době, která přináší velkou zodpovědnost a v níž je třeba v Bolívii obnovit pořádek a zachovat civilní vedení,“napsal na twitteru ministr zahraničí Spojených států amerických Mike Pompeo.

Jako o „prozatímní ústavní prezidentce“ o Áňezové už před Pompeem hovořil i Michael G. Kozak, který má na americkém ministerstvu zahraničí na starosti západní polokouli.

‚Spiknutí Spojených států‘

Bývalý prezident Morales, který nyní pobývá v mexickém exilu, ve čtvrtek - ještě před Pompeovým prohlášením - na twitteru rozhodnutí Spojených států uznat senátorku Áňezovou prozatímní prezidentkou odsoudil.

Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EEUU.

„Státní převrat, který působí smrt mých bolivijských bratrů, je politickým a hospodářským spiknutím, které vychází ze Spojených států,“ uvedl exprezident. Situaci v Bolívii přirovnal k situaci ve Venezuele, kde Spojené státy a řada dalších zemí světa uznaly místo autoritářského prezidenta Nicoláse Madura prozatímní hlavou státu Juana Guaidóa.

Město La Paz, které je administrativním centrem Bolívie, se podle Moralese změnilo „v tábor vojenské a politické represe“. „Ti, co říkali, že bojují za demokracii, instalovali vojenskou diktaturu,“ dodal.

Morales na twitteru vyzval k „národnímu dialogu“. „Pokud mohu svou přítomností přispět k mírovému řešení, které zastaví násilí..., pro svou milovanou Bolívii to udělám,“ napsal bývalý prezident, a znovu tak naznačil, že by se mohl do vlasti z exilu vrátit.

Nové volby hlavy státu

V rozhovoru poskytnutém listu El País Morales řekl, že je nadále prezidentem Bolívie, neboť parlament jeho rezignaci nepřijal ani neodmítl. To, že se „tato paní“ prohlásila prezidentkou, je v rozporu s bolivijskou ústavou, dodal Morales s odkazem na Áňezovou.

Dlouholetý bolivijský prezident Evo Morales byl v říjnu zvolen na další funkční období, což vyvolalo masivní protesty. Socialistického prezidenta následně policie a armáda donutily k demisi a on se uchýlil do Mexika.

Prozatímní hlavou státu se prohlásila druhá místopředsedkyně Senátu Áňezová, kterou ve funkci potvrdil i ústavní soud. Nyní chce prezidentka uspořádat nové volby hlavy státu.