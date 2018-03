Generální tajemník OSN žádá vyšetření pátečního násilí v Pásmu Gazy

Nezávislé a transparentní vyšetřování pátečních střetů mezi izraelskou armádou a Palestinci v Pásmu Gazy, při nichž zemřelo 15 Palestinců, žádá generální tajemník OSN António Guterres. V sobotu o tom informovala agentura AP. Kvůli protestům Palestinců, které jsou podle agentury Reuters jedny z největších za několik let, se v pátek na popud Kuvajtu sešla Rada bezpečnosti OSN. Na mimořádné schůzi ale o žádných konkrétních krocích nerozhodla. New York 6:14 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muži odnášejí jednoho z desítek zraněných Palestinců. Těch na několika místech podél hraniční linie pásma Gazy s Izraelem protestuje na 17 000 lidí. | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

V Pásmu Gazy na hranicích s Izraelem v pátek vypukly masové protesty, při nichž podle místních úřadů izraelská armáda zabila 15 Palestinců, přes 1400 dalších lidí bylo zraněno. Protestů se účastnilo na 30 000 lidí, z nichž někteří házeli kameny na izraelské vojáky a zapalovali pneumatiky. Asi tisíc Palestinců v sobotu protestovalo i na Západním břehu Jordánu.

„(Guterres) vyzval zainteresované osoby, aby předešly jakékoli činnosti, jež by mohla způsobit další oběti, a zejména aby se vystříhaly opatření, která by mohla ohrozit civilisty,“ uvedl mluvčí OSN Farhan Haq.

Situace v Pásmu Gazy se „v následujících dnech může vyostřit“, konstatoval tajemník pro politické záležitosti OSN Tayé-Brook Zerihoun. „Izrael musí dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodních lidských práv a humanitárního práva. Smrtící zbraně by se měly používat jen v krajním případě, pokud si to vyžádá oběti, věc by měla být vyšetřena,“ sdělil Zerihoun.

Palestinský vyslanec při OSN Rijád Mansúr řekl, že jej zklamalo, když Rada bezpečnosti tento „ohavný masakr“ neodsoudila.

Izraelský velvyslanec Danny Danon uvedl, že mezinárodní komunita by neměla akceptovat toto „dobře organizované a násilné shromáždění (Palestinců)“.