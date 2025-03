‚Nepřestaneme, dokud nebudou američtí vojáci nalezeni,‘ tvrdí Litva. Polsko na místo posílá pomoc

Polsko posílá do Litvy příslušníky svých ozbrojených sil na pomoc s pátráním po čtyřech pohřešovaných amerických vojácích, kteří se ztratili při cvičení nedaleko hranic s Běloruskem. Oznámil to polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Šéfka litevského resortu obrany Dovilé Šakalienéová podle agentury AFP řekla, že ohledně toho, co se s vojáky stalo, zůstávají „všechny scénáře otevřené“.

