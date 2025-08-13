Nerad: Trumpův aljašský Mnichov? Ukrajinu neprodá, možná Putina přiměje ke schůzce se Zelenským
Německý kancléř Friedrich Merz ve středu pořádal virtuální schůzku evropských lídrů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Filipa Nerada, bývalého analytika Českého rozhlasu, se ho budou snažit přesvědčit, aby na pátečním summitu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem hájil zájmy Evropy a Ukrajiny. „Chtějí, aby nejprve došlo k zastavení bojů a příměří,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus ředitel komunikace think-tanku Globsec.
„Teprvé poté se bude vyjednávat o podmínkách případného míru. Ne obráceně, jak si představuje ruská strana, kdy se Ukrajina nejprve stáhne z některých území a až poté nastane příměří a začne vyjednávání,“ shrnuje Nerad.
Filip Nerad, bývalý evropský analytik Českého rozhlasu, nyní ředitel komunikace think-tanku Globsec
Podle Trumpa má aljašská schůzka s Putinem sloužit k tomu, aby v osobním rozhovoru zjistil, s čím Rusko do jednání jde a zda je vůbec možné se s ním o příměří bavit. Samotné vyjednávání už chce nechat na Rusech a Ukrajincích.
Nerad ovšem poukazuje na to, že Trump i jeho speciální vyslanec Steve Witkoff, který jedná primárně s Rusy, v minulých týdnech a měsících přistoupili na řadu ruských narativů:
„Pro ruskou stranu je daleko jednodušší o něčem přesvědčit Američany než Ukrajince, kteří nebudou ochotní jen tak ustoupit a za ústupky budou chtít něco na oplátku. Trump chce vyjednat dohodu. Můžeme v nadsázce říci, že mu jde o Nobelovu cenu míru,“ hodnotí analytik.
Na vedlejší koleji
Podle Nerada nelze vyloučit ani mnichovský scénář, tedy paralelu s pro Československo tragickou konferencí v předvečer druhé světové války. Koordinační schůzka evropských lídrů má právě tomuto zabránit.
„Aby Trump lidově řečeno Ukrajinu na Aljašce neprodával. Nemyslím, že můžeme očekávat až takový pokrok, že by Putinovi slíbil kus Ukrajiny. Pokud k něčemu ta schůzka dospěje, tak ideálně k osobnímu setkání Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským,“ soudí.
Evropa se po Trumpově návratu do Bílého domu ocitla na vedlejší koleji, teprve v poslední době v důsledku soustavného tlaku evropských lídrů jsou Američani ochotní své kroky s Evropany konzultovat.
Americký prezident ale rovněž zjistil, že s Putinem není lehké pořízení. „Přesvědčit ho k dohodě bude složité. A ještě složitější bude, aby tu dohodou také dodržel, protože to se nestalo ani u jím vyhlášených příměří. Klapky na očích, které měl Trump na počátku svého druhého období, jsou alespoň částečně sundány,“ míní Nerad.
„Jestli někdo může zastavit válku na Ukrajině, tak je to Putin. Závisí to čistě na jeho rozhodnutí a ochotě zastavit útoky. A jediný státník schopný dotlačit ho k jednacímu stolu je Trump a Evropa je na tom řešení bytostně závislá,“ zdůrazňuje.
