Nerudová: Můžeme si říct třeba o rozpočtové portfolio, u ekonomických nás limituje, že nemáme euro

Ursula von der Leyenová začne sestavovat novou Evropskou komisi. Znovu požádala, aby jí státy navrhly dvě jména, vždy muže a ženu. Za Českou republiku by to měla být Danuše Nerudová a Josef Síkela (oba STAN). Na Síkelovi se podle Deníku N neformálně shodla vláda. „Není tajemstvím, že nyní je v Evropské komisi přetlak mužů a v evropské politice se klade důraz na rovné příležitosti a rovné zastoupení," říká Danuše Nerudová pro Český rozhlas Plus. Brusel 12:57 19. července 2024

Máte informace o tom, že by se vláda opravdu shodla na jmenování Jozefa Síkely eurokomisařem?

Já nejsem členem vlády, takže se k těmto věcem nemohu vyjadřovat. Už o nich mluvili poměrně jasně pan ministr pro evropské záležitosti (Martin Dvořák) i Vít Rakušan (oba STAN).

Jak aktuálně vidíte své šance na to, že se stanete eurokomisařkou?

Myslím, že pořád platí to, co řekla Ursula von der Leyenová, tedy že bude požadovat návrh muže a ženy. A to STAN také předložil, je to návrh, který schválil celorepublikový výbor a předložil ho Vít Rakušan jako předseda strany, tak i jako vicepremiér.

A proč to podle vás vláda nechává až na konec července? Jiné země už mají jasno v tom, kdo se za ně bude o post v Evropské komisi ucházet. Jak tomu rozumíte?

Není to pravda, všechny země ještě nemají vybráno, kdo je bude zastupovat. Je to strategie, kterou vláda zvolila. Ursula von der Leyenová říkala, že by ráda v srpnu mluvila s jednotlivými nominanty a vláda se v tomto termínu pořád pohybuje.

Jak se podle vás promění Evropská komise pod staronovým vedením Ursuly von der Leyen?

Promění se opravdu zásadně. Předsedkyně bude trvat na tom, aby každý Komisař pod sebou měl některé z generálních ředitelství, což se teď neděje a je to neefektivní, protože někteří eurokomisaři mají ředitelství více a někteří nemají žádná.

Hovořila také o tom, že přibudou noví eurokomisaři, například pro debyrokratizaci, rybolov a oceán a pro středomořské země. A zcela jistě se změní i stávající portfolia, protože zmínila, že další Komise bude investiční.

Předpokládám tedy, že bude víc ekonomických portfolií, protože jejím hlavním tématem byla konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Ekonomická portfolia

A víte, jaké portfolio by mohlo připadnout České republice? Spekuluje se zhruba o třech, které by podle vás bylo nejpravděpodobnější?

Myslím, že s rozhodnutím vlády, že stavbu nových jaderných bloků u nás provedou Korejci, portfolio energetiky padá. Nedovedu si představit, že by v dané situaci Francie podpořila, abychom právě my měli toto portfolio.

Můžeme si říct například o rozpočtové portfolio nebo o portfolia, která souvisí s dopady Green Dealu na průmysl. To všechno jsou ekonomická portfolia, o která si můžeme říkat, protože nesouvisí s eurem. Nemůžeme si říct například o finanční služby nebo kapitálový trh, protože jsme mimo eurozónu.

Myslíte si, že v tomto ohledu to od české vlády nebylo dobré strategické rozhodnutí, že nedala přednost Francouzům na dostavbu jaderné elektrárny?

Nechci v tomto vůbec spekulovat, jen popisuji následky, které to může mít a které nehodnotím. Je to ale politika Evropské komise a za dané situaci si nedokážu představit, že bychom dostali energetické portfolio.

Pokud byste se nestala eurokomisařkou, jaké cíle si budete klást v Evropském parlamentu? Do jakých výborů byste se chystala?

Se Starosty jsme se snažili pokrýt ty největší a nejdůležitější výbory, které jsou v Evropském parlamentu. Stala jsem se členkou rozpočtového výboru, do kterého bude spadat fond pro konkurenceschopnost, a také bych měla být členkou výboru ENVI, který se bude zabývat revizí Green Dealu.

A kolega Jan Farský (STAN) bude ve výboru ITRE, který bude řešit dopady Green Dealu na průmysl. A také bude ve výboru REGI, který se zabývá regionálním rozvojem a na ten v České republice klademe velký důraz.

Přetlak mužů

Jak vnímáte to, že v průběhu celé předvolební kampaně STAN mluvil o tom, že vy jste jejich kandidátka na eurokomisařku, a najednou měli další jméno? Byla předtím taková dohoda?

Já ten návrh vnímám od STAN jako velmi státotvorný. Uvědomuje si totiž od začátku, že Ursula von der Leyenová bude chtít navrhnout muže i ženu a že pokud takto komplexnější návrh pošleme, máme větší šanci na zisk silnějšího portfolia.

Není totiž tajemstvím, že nyní je v Evropské komisi přetlak mužů a v evropské politice se klade důraz na rovné příležitosti a rovné zastoupení. V tomto si myslím, že návrh Starostů je velmi komplexní a je učiněný tak, aby Česká republika mohla získat co nejsilnější portfolio.

Nově vzniklé frakce inklinující ke krajní pravici se dostaly po volbě do vedení Evropského parlamentu do izolace. Je to podle vás správné strategické rozhodnutí z hlediska domácí politické scény?

Oni si mohli vybrat, do jaké frakce vstoupí, a vybrali si, že budou v té, která de facto nebude mít vliv, a nedostanou se k ničemu, co by mohli skutečně prosadit.

Samozřejmě mě mrzí, že v podstatě polovina českých europoslanců je bez reálného vlivu něco v Evropské unii změnit. O to víc ale ta druhá polovina musí pracovat. Ale to je princip demokracie, kdy se spojenectví budují na společných hodnotách, a i většina v Evropském parlamentu ji našla.

A to, že většina našich europoslanců stojí mimo většinu, je podle mě oslabení České republiky, protože my jsme jediná země, kde je více jak polovina zástupců mimo parlamentní většinu.