Nerušte pořádání islámských svátků. Je to rasistické jednání,‘ nabádá španělská vláda jedno z měst
Španělská vláda vyzvala radnici ve městě Jumilla, aby zrušila své nedávné rozhodnutí, ve kterém fakticky zakázala používání městských sportovišť pro oslavy islámských svátků. V pondělí o tom informovala agentura EFE a list El País. Odvolávají se na dokument vlády, který mají k dispozici. Podle exekutivy je rozhodnutí diskriminační. Zákaz si vymínilo krajně pravicové hnutí Vox výměnou za schválení městského rozpočtu.
Usnesení přijalo zastupitelstvo města na konci července. Prosadilo ho hnutí Vox výměnou za to, že umožní schválit městský rozpočet předložený radou města, kterou vedou politici z konzervativní Lidové strany.
Usnesení nařizuje zákaz využívání sportovišť pro jiné než sportovní akce. V minulosti však islámská komunita mohla daná zařízení používat pro oslavy svých hlavních svátků, což tedy už nemá být možné.
Představitelé levicové vlády v uplynulých dnech rozhodnutí radnice města na jihu Španělska kritizovali. „Je to naprosto rasistické usnesení,“ uvedla ministryně pro migraci Elma Saizová.
Další vládní představitelé varovali před extremistickými sklony hnutí Vox a Lidové strany. Lidová strana tvrdí, že vláda chce svými postoji k dění v Jumille mediálně zakrýt své korupční kauzy. Vox se k opatření hlásí a tvrdí, že chce chránit křesťanské kořeny Španělska.
Kabinet radnici v dopise oficiálně vyzval, aby usnesení zrušila. Podle vládních úřadů nic nebrání tomu, aby sportovní zařízení byla využívaná i pro společenské a kulturní akce.
Zákaz je podle vládního dokumentu neoprávněným omezením, porušuje rovný přístup k různým náboženstvím a svobodu vyznání. Podle vlády bylo usnesení schváleno „s ideologickým účelem vyloučit jedno náboženství“.
Ve městě, které má asi 30 000 obyvatel, žije zhruba 1 500 muslimů. Rozhodnutí města kritizovala hlavní španělská organizace muslimských věřících a také konference katolických biskupů, podle které hrozí omezování svobody vyznání.