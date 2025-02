Nesmíme zůstat vůči USA v plačtivém módu. Amerika se změnila, tak to je, tvrdí analytik Schneider

Lídři evropských zemí se v pondělí sejdou na narychlo svolaném summitu v reakci na to, že Evropa nebyla pozvána na jednání Američanů a Rusů v Saúdské Arábii o budoucnosti Ukrajiny. „Berme to tak, že nikdo jiný než Amerika k jednacímu stolu Rusko nebyl schopen doposud dostat,“ hodnotí v pořadu Osobnost Plus bezpečnostní analytik, bývalý diplomat a někdejší ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Jiří Schneider. Brusel 23:30 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Schneider | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Otázka je, jestli cenou za to dostat Rusko k jednacímu stolu muselo být, že se složily na stůl některé trumfy, které Západ v ruce má, a předem říct, že vylučujeme, že Ukrajina bude členem NATO, jaké bude mít bezpečnostní záruky a tak dále,“ říká Schneider.

USA navíc složily tyto trumfy na stůl, aniž by to konzultovala se svými spojenci, zdůrazňuje. „Bonmot říká, že nejhorší je koaliční partner – v zahraniční politice je nejhorší jednání se spojenci.“

„Je dobré si věci urovnat a nezůstat v plačtivém módu vůči Americe. Prostě tak to je, Amerika se změnila a my s tím musíme počítat. Zatím je bezpečnost Česka a Evropy významně spojena se Spojenými státy a na to bychom neměli zapomínat,“ vysvětluje bezpečnostní analytik.

Pondělní jednání v Paříži bude k ničemu, pokud by bylo jenom podnikem z trucu, hodnotí Schneider: „Ale pokud je to vážné zamyšlení nad tím, že teď je moment pravdy… Musíme se rozhodnout, co jsme připraveni pro Ukrajinu udělat.“

Garance míru

Teď jde o vyjednání klidu zbraní a toho, kdo jej bude garantovat, popisuje analytik. Premiér Velké Británie prohlásil, že je jeho země připravena poslat na případné udržování míru na Ukrajině britské vojáky.

„Pokud Američané říkají ‚my vyjednáme klid zbraní, ale nejsme ochotni to garantovat vojáky na zemi’ a zároveň říkají, že ‚ani vojáci, které by tam poslali další spojenci, jako třeba Britové, nebudou kryti článkem pět, což znamená, že útok na ně bude považován na útok za celou Alianci‘, tak to jsou podmínky, za kterých, obávám se, ani britský premiér by nebyl připraven tam vojáky poslat,“ podotýká Schneider.

Tvrdá vyjednávání se podle něj tak budou týkat nejen toho, jaké garance budou poskytnuty Ukrajině, ale i vojákům, kteří by měli dohlížet na mír. Analytik zároveň zdůrazňuje, že je nutné, aby mír hlídali evropští vojáci. „Pokud ne, tak tam budou ruští mírotvorci. Mírotvorci v ruské verzi jsou ti, kteří jsou už desetiletí v Podněstří,“ poukazuje.

„Mluví se o tom, že ve skutečnosti v této chvíli nejde o udržování míru, o peacekeeping, ale o peace enforcement, o vynucení toho míru. Je potřeba demonstrovat určitou sílu, útok na niž by znamenal porušení toho příměří,“ doplňuje.

„Tím, že si budeme stěžovat na to, co dělá Rusko nebo co dělá Amerika, nijak nepomůžeme. My musíme akceptovat to, že doba se mění. A je potřeba si říct, že musíme být schopni být relevantní, něco nabídnout, dát něco dohromady,“ uzavírá Schneider.

