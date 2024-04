Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dělá svým přístupem k situaci v Pásmu Gazy chybu. Řekl to americký prezident Joe Biden v rozhovoru se španělskojazyčnou televizní stanicí Univisión, v němž zopakoval apel na to, aby Izrael umožnil na šest až osm týdnů nepodmíněný přísun humanitární pomoci do oblasti, jejíž obyvatelé trpí kvůli úderům izraelské armády. Washington 6:38 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netanjahu dělá chybu, kritizuje Biden přístup izraelského premiéra k situaci v Pásmu Gazy (ilustrační foto) | Foto: Mahmoud Issa | Zdroj: Reuters

„Myslím, že to, co dělá, je chyba. Nesouhlasím s jeho přístupem,“ prohlásil podle agentury AFP Biden v jednom z nejkritičtějších vyjádření vůči Netanjahuovi od říjnového začátku izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy.

Armáda židovského státu zahájila vojenské operace v reakci na teroristické útoky teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při nichž v říjnu zemřelo na 1200 Izraelců a 250 rukojmích bylo odvlečeno do Pásma. Podle úřadů ovládaných Hamásem zemřelo od té doby přes 33 000 Palestinců, přičemž podle Izraele bylo zabito na 13 000 členů Hamásu.

Izrael je přitom pod sílícím mezinárodním tlakem kvůli zoufalé humanitární situaci v Pásmu Gazy a strádání a umírání civilistů. Biden se nedávno vyjádřil k přístupu Izraele velmi kriticky poté, co izraelské útoky zabily sedm humanitárních pracovníků charity World Central Kitchen (WCK). USA jsou přitom pro židovský stát klíčovým partnerem.

Biden v aktuálním rozhovoru prohlásil, že Izrael by měl přistoupit na příměří, které by na šest až osm týdnů zajistilo neomezený přísun potravin či léků do Pásma Gazy.

Netanjahu tvrdí, že Izrael hodlá ukončit operace až po úplném zničení struktur Hamásu. O příměří s radikálním hnutím vyjednává za pomoci prostředníků, Hamás však dosud nepřistoupil na izraelské podmínky.