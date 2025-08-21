Netanjahu nařídil jednání o propuštění rukojmích a ukončení války. Hodlá schválit obsazení města Gaza

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit okamžitě jednání o propuštění rukojmích a o ukončení války v Pásmu Gazy. Píší to ve čtvrtek agentury Reuters a AFP. Jedná se zřejmě o reakci na návrh dohody o příměří, se kterým souhlasilo teroristické hnutí Hamás v pondělí. Tento návrh však počítá s propuštěním jen části rukojmích a s přerušením bojů na 60 dní.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

„Nařídil jsem okamžitě zahájit jednání o propuštění všech rukojmích a o ukončení války za podmínek přijatelných pro Izrael,“ uvedl Netanjahu v oficiálním videu. Řekl také, že se chystá schválit vojenskou operaci, jejímž cílem bude obsazení města Gaza.

Egyptští a katarští diplomaté, kteří připravili návrh, se kterým Hamás souhlasil, tvrdí, že dokument se velmi podobá návrhu amerického vyslance Stevea Witkoffa. S ním Izrael souhlasil před krachem nepřímých jednání v červenci.

Na začátku srpna pak izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán obsazení města Gaza, což vyvolalo silnou mezinárodní kritiku.

Návrh schválený Hamásem počítá s propuštěním zhruba poloviny z pěti desítek rukojmích držených v Pásmu Gazy, a se zastavením bojů na 60 dnů.

Izraelští představitelé však nyní požadují více - propuštění všech rukojmích najednou a konec války v souladu s izraelskými prioritami, mezi kterými je odzbrojení Hamásu a kontrola nad celkovou bezpečnostní situací v Pásmu Gazy ze strany Izraele. Vyplývá to z jejich předchozích výroků.

V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem přes 62 000 lidí. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy. Zabito při něm bylo podle izraelských úřadů na 1200 lidí.

