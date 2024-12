Netanjahu navštívil horu Hermon na území Sýrie. Prohlásil, že Izrael na místě v dohledné době zůstane

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý nečekaně navštívil horu Hermon, jejíž vrchol leží v nárazníkovém pásmu na území Sýrie. Z tohoto místa oznámil, že izraelské síly zůstanou v oblasti tak dlouho, dokud se nenajde jiné uspořádání, které zajistí bezpečnost Izraele. Informovaly o tom server The Times of Israel a agentura AP, která poznamenala, že to je zřejmě vůbec poprvé, co úřadující předseda izraelské vlády vstoupil na území Sýrie. Tel Aviv 20:51 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci na hoře Hermon | Foto: Izraelské obranné síly | Zdroj: Reuters

Netanjahu se na vrchol Hermonu dostal v rámci „bezpečnostní obhlídky“ původně demilitarizované zóny mezi Izraelem okupovanými Golanskými výšinami a Sýrií, kterou izraelská armáda začala obsazovat bezprostředně po pádu režimu syrského prezidenta Bašára Asada 8. prosince.

Na vrcholu také řekl, že zde byl naposledy před 53 lety jako voják, ale že vzhledem k dramatickým událostem posledních dní význam této hory pro bezpečnost Izraele jen vzrostl.

Bezprecedentní cesta izraelského premiéra do horského nárazníkového pásma byla několik hodin vedena v tajnosti, než o ní informovala jeho kancelář a ministerstvo obrany. To podpořilo mimo jiné zvěsti, že Netanjahu v úterý odcestoval do Káhiry v souvislosti s probíhajícími jednáními s palestinským teroristickým hnutím Hamás o dohodě o příměří a propuštění rukojmích v Pásmu Gazy. Tuto zprávu agentury Reuters, která se odvolávala na informované zdroje, vzápětí popřel premiérův mluvčí i egyptský zdroj.

‚Zhodnocení situace‘

Netanjahu „dnes (v úterý) zhodnotil situaci na hřebeni Hermonu“, uvedla už dříve jeho kancelář s tím, že premiéra doprovázeli ministr obrany Jisrael Kac, náčelník generálního štábu Herci Halevi, šéf severního velitelství Ori Gordin a ředitel tajné služby Šin Bet Ronen Bar.

בהערכת מצב היום בשיא החרמון - ומכאן, עדכון ממני אליכם >> pic.twitter.com/z7koKABxfm — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 17, 2024

Také Kac podle prohlášení svého úřadu uvedl, že Izrael zůstane v syrské nárazníkové zóně „tak dlouho, jak bude nutné“, a izraelské armádě vydal pokyn, aby svou přítomnost v pásmu rychle zabezpečila včetně opevnění a aby se připravila na možný déletrvající pobyt. „Vrchol Hermonu je očima státu Izrael, abychom dokázali rozpoznat naše nepřátele na blízko i na dálku,“ dodal ministr.

Vrchol Hermonu leží na hranicích Sýrie a Libanonu v nadmořské výšce přes 2800 metrů, část jihozápadního svahu pohoří je ovšem pod izraelskou kontrolou jako součást okupovaných Golanských výšin. Ty Izrael obsadil během šestidenní války v roce 1967 a anektoval v roce 1981, tento krok uznaly pouze Spojené státy.

Demilitarizovaná nárazníková zóna o rozloze zhruba 400 kilometrů čtverečních vznikla po jomkipurské válce rezolucí OSN z roku 1974 mezi jihozápadní hranicí Sýrie a okupovanými Golanskými výšinami. Od té doby dohlíží na situaci v oblasti mezinárodní pozorovatelská mise UNDOF čítající asi 1100 vojáků.