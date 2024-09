Netanjahu odkládá dohodu o příměří. Čeká na volby v USA, Trump mu může ‚rozvázat ruce‘, míní historička

Kolem půl milionu lidí se v sobotu zúčastnilo protestu v Tel Avivu za uzavření dohody o propuštění rukojmích, které v pásmu Gazy zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás. Na výročí 11 měsíců trvání války v pásmu Gazy demonstrovaly desetitisíce lidí i v Jeruzalémě, Haifě, Kfar Sabě a dalších. Lidé často požadovali vypsání nových parlamentních voleb. Podrobnosti sdělila Radiožurnálu Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Tel Aviv 14:36 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu. | Foto: Abir Sultan | Zdroj: Reuters

Sobotním protestům předcházela v pondělí generální stávka, minulou neděli rozsáhlé demonstrace v reakci na nalezení šesti mrtvých rukojmí v tunelu na jihu pásma Gazy, kteří byli podle pitevních nálezů zastřeleni krátce před příchodem izraelských vojáků. Jak silný je tlak veřejnosti na vládu Benjamina Netanjahua?

Ten tlak je v tuto chvíli opravdu obrovský. Kromě velkých demokracií a kromě generální stávky, si podle průzkumu veřejného mínění více než 60 procent Izraelců nepřeje, aby byl Benjamin Netanjahu nadále izraelským premiérem.

„Benjamin Netanjahu vlastně jenom čeká na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech amerických, kde velmi doufá, že by se novým prezidentem mohl stát Donald Trump, který by mu de facto rozvázal ruce."

Benjamin Netanjahu má nicméně v těchto jednáních a situaci i svoje vlastní zájmy, protože dlouhodobě hraje o svůj politický osud. Takže uvidíme, jak se to promítne do jeho rozhodování a do jeho činu během těch následujících dnů.

Mezinárodní společenství včetně Spojených států žádají po izraelské vládě urychlené přijetí kompromisní dohody o příměří a propuštění zbývajících rukojmích. Proč je Netanjahu nechce vyslyšet?

Benjamin Netanjahu dlouhodobě argumentuje tím, že prioritou číslo jedna musí být udržení a do budoucna posílení izraelské bezpečnosti, kdy v posledních týdnech byla takovou hlavní překážkou vyjednávání ohledně takzvaného Filadelfského koridoru, což je vlastně nárazníkové pásmo mezi Egyptem a pásmem Gazy, které v minulosti často sloužilo pro pašování lidí, pašování zbraní, pašování munice.

Netanjahu tvrdí, že toto je zásadní věc, která, která musí být do budoucna zajištěna, samozřejmě mu ale řada kritiků vyčítá, že je to jenom taková určitá záminka a že Benjamin Netanjahu jenom čeká na to, jak dopadnou volby ve Spojených státech amerických, kde velmi doufá, že by se novým prezidentem mohl stát Donald Trump, který by mu de facto rozvázal ruce.

Turecký prezident Erdogan v sobotu prohlásil, že islámské země by měly vytvořit alianci proti tomu, co nazval „rostoucí hrozbou expanzionismu ze strany Izraele“. Co ho k takové výzvě vede a jak je reálná?

Turecký prezident Erdogan je dlouhodobě známý jako velký kritik Benjamina Netanjahua a velký kritik Izraele. Toto je pouze jeden z řady podobných výroků, které v minulosti prohlásil na adresu izraelské vlády s cílem podpořit Hamás.

Za mě je to součást psychologické války, ale současně je nutné říci, že Turecko pod vládou prezidenta Erdogana (Recep Tayyip Erdogan) dlouhodobě usiluje o určitou regionální hegemonii. Někdy se v tomto smyslu hovoří o takzvaném neoosmanismu. To znamená obnova slávy a vlivu Osmanské říše, která dominovala na Blízkém východě před první světovou válkou.

Nepřátelé už několik dekád

Hizballáh v noci na neděli raketami útočil na izraelské příhraniční oblasti a izraelská armáda odpověděla údery na objekty libanonského šíitského hnutí... To nevypadá na ochotu ani jedné strany jednat o příměří…

To tak dlouhodobě vypadá, obě strany jsou od toho sedmého října v intenzivních vzájemných střetech, ale dlouhodobě tam nepřátelství existuje už několik dekád.

Podle našich informací, a toho, co tvrdí vyjednávači, kteří jsou blízko oběma stranám a vidí do tamních interních procesů, tak tvrdí, že klíčem k vyřešení situace a minimálně umírnění stávajícího napětí mezi Izraelem a Hizballáhem má být situace v Gaze – pokud se podaří dosáhnout příměří v Gaze, tak to pravděpodobně uklidní i tu situaci na izraelsko-libanonské hranici.

Jak dlouho podle vás může Netanjahu se svým vládním slepencem extremistických a ultraortodoxních stran vydržet tlak veřejnosti, ustát ho. Mohou být předčasné volby, anebo skutečně se pokusí vydržet až do výsledku amerických prezidentských voleb?

Pokud bych sama za sebe měla odhadovat situaci, myslela bych, že Netanjahu se skutečně bude snažit udržet tu svoji stávající vládu co nejdéle. Navzdory všem protestům a tlaku izraelské veřejnosti má koalice Benjamina Netanjahua stále v izraelském parlamentu nadpoloviční většinu, 64 hlasů. Takže stále vládne vláda s důvěrou.

Benjamin Netanjahu v tom má i řadu osobních zájmů, protože mu hrozí vypsání předčasných voleb. Kdyby je prohrál, tak myslím, že nejen že skončí v opozici a upadne tím jeho moc, ale zároveň mu hrozí soudy za korupci, za ovlivňování médií a za některé další přečiny, které by ho potencionálně mohly dovést až do vězení.

Takže za mě Benjamin Netanjahu bude dělat všechno pro to, co budeme moci, aby se udržel u vlády co nejdéle – ideálně do těch amerických voleb, ale pravděpodobně ještě déle. Připomenu, že to jeho funkční období začalo na konci roku 2022, takže teoreticky může vládnout až do roku 2026, kdy by se konaly regulérní volby.