Netanjahu rozpustil válečný kabinet. Po odchodu ministra Gance se takový krok očekával

O rozpuštění válečného kabinetu informují také izraelská média, podle nichž o svém rozhodnutí předseda vlády v neděli večer informoval širší bezpečnostní kabinet.

Válečný kabinet byl ustaven na začátku ofenzivy v Pásmu Gazy, kterou Izrael zahájil po přeshraničním teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás a jeho spojenců z loňského 7. října.

Ministr Ganc, který byl jedním ze tří hlasujících členů válečného kabinetu, formaci opustil zhruba před týdnem spolu s jedním tří pozorovatelů, Gadim Eisenkotem.

Důvodem byla podle nich Netanjahuova neschopnost představit vítěznou válečnou strategii; Ganc svůj krok avizoval již několik týdnů předtím, kdy dal premiérovi ultimátum, aby vláda schválila strategický válečný plán se šesti jím navrženými body.

Rozpuštění válečného kabinetu se podle serveru The Times of Israel očekávalo, jelikož krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir usiloval o uvolněné křeslo po Gancovi, což by podle Reuters prohloubilo napětí mezi Izraelem a Spojenými státy ohledně ofenzivy v Pásmu Gazy.

Předpokládá se, že Netanjahu bude nově válečnou strategii konzultovat s užší skupinou ministrů, mimo jiné s ministrem obrany Joavem Galantem a ministrem pro strategické záležitosti Ronem Dermerem. Důležitá rozhodnutí budou podle The Times of Israel zřejmě vyžadovat souhlas širšího bezpečnostního kabinetu.