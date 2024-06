Netanjahu by sám sebe nejraději ukazoval jako válečného hrdinu, říká historička

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se na své již osmé cestě na Blízký východ snaží vyjednat podporu pro plán na příměří v Gaze. Koncem května jeho návrh představil americký prezident Joe Biden, autorem je podle něj Izrael. „V tuhle chvíli to v Izraeli skutečně vypadá velmi nestabilně. Uvidíme, jestli vůbec vydrží současná izraelská vláda,“ říká pro Český rozhlas Plus Eva Taterová, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Praha 14:14 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Antony Blinken znovu přijel do Izraele | Foto: Jack Guez | Zdroj: Reuters

Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci o příměří 14 hlasy z 15. Jediná země, která se zdržela, bylo Rusko. Spojené státy rezoluci také podpořily. Bude to mít nějaký vliv na vyjednávání Antonyho Blinkena?

Určitě je to důležité symbolické gesto, které ukazuje, že mezinárodní společenství ve své většinové části velmi stojí o to, aby se konflikt konečně dotáhl ke konci. Tomu může právě toto příměří napomoci. Jestli to bude k něčemu platné v těch konkrétních vyjednáváních, to ještě uvidíme.

Jak už jsme říkali, Joe Biden prezentoval návrh dohody jako izraelský. Teď to ale vypadá, jako by ani Izrael s ním nebyl úplně v souladu. Jak to může být s tím autorstvím?

Problém je asi v tom, že v tuhle chvíli uzavřít jakýkoliv kompromis mezi Izraelem a Hamásem bude velmi nesnadné. V okamžiku, kdy by začalo platit příměří a obě strany na to přistoupily, tak by to znamenalo, že Izrael by se musel vzdát toho tolikrát deklarovaného cíle zničit Hamás. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Ještě jsou důležité různé rozpory napříč izraelskou vládou. Je velký tlak na premiéra Benjamina Netanjahua z mezinárodního společenství, aby návrh přijal. Ale na druhou stranu v tom vyjednávání mají poměrně silný hlas i někteří pravicově extremističtí ministři izraelské vlády, kteří s plánem od počátku nesouhlasí.

To znamená, že ten fakt, že od neděle opustili izraelský válečný kabinet už dva ministři, kritičtí k postupu Izraele v Gaze, vlastně vzdaluje přijetí dohody?

Ještě to nemusí nutně znamenat potvrzení tohoto. Ti dva ministři, kteří z izraelské vlády odešli, byl Benny Ganc a Gadi Eisenkot, protestovali proti tomu, že vyjednávání se neposouvají dost rychle.

Máte ale pravdu, že v tuhle chvíli to v Izraeli skutečně vypadá velmi nestabilně. Uvidíme, jestli vůbec vydrží současná izraelská vláda, jak dlouho a jaký by byl následující vývoj.

Jak důležité pro vyjednávání jsou sobotní události, kdy Izrael osvobodil čtyři rukojmí? Podle Hamásu při té akci ale údajně zabil přes 270 palestinských civilistů.

Tyhle události jsou rozhodně stěžejní. Jednak z izraelského hlediska, protože propuštění rukojmích je velkým cílem, o který Izraelci od začátku velmi stáli.

To, že se podařilo dosáhnout záchrany čtyř rukojmích, kteří jsou naživu a v relativně dobrém zdravotním stavu, je pochopitelně velký úspěch pro stávající vládu Benjamina Netanjahua. Vláda to může navenek docela dobře prodat, zejména v rámci izraelské společnosti je to skvělé PR.

Na druhou stranu máte pravdu, že ten zásah byl do značné míry krvavý. To souvisí i s tím, že Hamás příliš nerozlišuje mezi tím, kdo je civilista a kdo je bojovník. Proto i rukojmí byli nalezeni pravděpodobně v civilních bytech v civilní čtvrti a i proto jsou ztráty tak veliké.

Každopádně to ukazuje, že Izrael nebude váhat a při záchraně svých rukojmích použije všechny možné prostředky bez ohledu na to, že to bude dál navyšovat počty mrtvých na palestinské straně.

Je to něco, co by mohlo, tak říkajíc, zachránit Benjamina Netanjahua před předčasnými volbami? Nebo je tento osud už zpečetěný?

Benjamin Netanjahu na to určitě velmi spoléhá. Pokud ne přímo na to, že by ho to zachránilo před předčasnými volbami, tak alespoň spoléhá na to, že by mu to mohlo pomoct v nárůstu volebních preferencí, protože on by nejraději sám sebe ukazoval světu v pozici válečného hrdiny.

Spoléhá na tyto úspěchy, záchrana rukojmích rozhodně je úspěch. Teď je v zajetí Hamásu pořád kolem 120 lidí, jejichž osud je nadále nejasný.

Už jsme zmiňovali, že americký ministr zahraničí Antony Blinken je už na osmé cestě v regionu, tedy od 7. září. Ukazuje nám to, jaký vliv Spojené státy v oblasti stále mají nebo možná nemají? Protože ta cesta se odehrává už po osmé a zatím žádný výsledek nepřinesla.

Určitě to ukazuje, že Spojené státy americké mají velký zájem na tom, co se v té oblasti děje a mají velký zájem na tom, aby se ten konflikt alespoň částečně posunul k nějakému úspěšnému řešení.

To souvisí jednak s pozicí Spojených států amerických na mezinárodních scéně, včetně blízkovýchodního regionu, kde pořád Spojené státy jsou jedinou zbývající supervelmocí. Souvisí to ale i s vnitřní situací ve Spojených státech amerických, kde sílí podpora Palestinců, což může být důležitý faktor i v nadcházejících prezidentských volbách.