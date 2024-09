Netanjahu se odráží ode dna. Jeho popularita opět roste, pomáhají mu aktuální střety s Hizballáhem

Postavení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v průzkumech veřejného mínění se po 7. říjnu loňského roku odrazilo ode dna a jeho strana Likud se vrátila do čela celostátních průzkumů. Podle britského deníku Financial Times obrat nastal poté, co Izrael zahájil agresivnější operace proti Íránu a ozbrojencům v Libanonu. Svět ve 20 minutách Praha 20:17 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netanjahu se rozhodně zotavil z poválečného krachu, tvrdí expertka | Foto: Ohad Zwigenberg | Zdroj: Reuters

K růstu podpory došlo v uplynulých týdnech, kdy Izrael zasadil řadu úderů libanonskému hnutí Hizballáh a zvýšil počet útoků na jeho domovský stát. Patřil mezi ně i páteční letecký útok, při kterém zemřelo několik velitelů elitních jednotek Hizballáhu.

V pondělí následovalo nejsmrtonosnější izraelské bombardování Libanonu od války mezi oběma zeměmi v roce 2006. Podle libanonských úřadů při něm a dalších úderech z tohoto týdne zemřelo přes 600 lidí.

Míra násilí vyvolala v zahraničí zděšení. OSN vyzvala k deeskalaci a izraelští spojenci varovali před rizikem plnohodnotné války.

Zotavení po válečném krachu

Průzkumy veřejného mínění provedené v Izraeli naznačují, že strana Likud získala zpět velkou část svých pozic, o které přišla po loňském útoku palestinského Hamásu. Tato událost je všeobecně považovaná za nejhorší bezpečnostní selhání v dějinách Izraele.

Netanjahuova vládní koalice, ve které jsou i krajně pravicové a ultrareligiózní strany, by ovšem přes všechno řečené v případě nových voleb nedosáhla na většinu.

Podle průzkumů z uplynulých dvou týdnů by samotná strana Likud mohla získat 20 křesel ve stodvacetičlenném izraelském parlamentu. Po útocích ze 7. října průzkumy přisuzovaly tomuto uskupení šestnáct mandátů.

„Netanjahu se rozhodně zotavil z poválečného krachu,“ tvrdí expertka v oboru výzkumu veřejného mínění a politická analytička Dahlia Scheindlinová.

Má za to, že v premiérově rehabilitaci sehrály roli stále agresivnější kroky Izraele na regionální úrovni. Zdá se, že Tel Aviv převzal iniciativu a Netanjahu tím získal pevnou půdu pod nohama, soudí Scheindlinová.

Hrozba Hizballáhu sjednocuje

Eskalace izraelské konfrontace s libanonským Hizballáhem i riziko, že by mohla přerůst v regionální konflikt, v poslední době dominuje zpravodajství a odvádí pozornost od války s Hamásem v Pásmu Gazy. Přitom právě tento konflikt byl dominantním tématem uplynulých jedenácti měsíců.

Tento posun hraje Netanjahuovi do karet, protože Izrael zdaleka nedosáhl svých válečných cílů v Gaze: nepodařilo se mu zničit Hamás ani osvobodit zhruba stovku izraelských rukojmích, kteří jsou tam stále drženi.

Naproti tomu stupňující se konfrontace s libanonským Hizballáhem a dalšími nepřáteli Izraele v rámci takzvané íránské osy odporu měla na izraelskou společnost větší mobilizační účinek.

Netanjahu ztrácí v otázce Gazy důvěryhodnost, protože příliš lpí na úplném vítězství a lidé si myslí, že jeho rozhodování se řídí spíše politickými potřebami než veřejným zájmem, vysvětluje Scheindlinová. Hrozba eskalace regionálního konfliktu ve spojení s Hizballáhem Izraelce spojuje a sjednocuje mnohem víc.

Navzdory zlepšení situace Likudu však analytici upozorňují na to, že do příštích voleb, které se budou konat nejpozději v říjnu 2026, se situace může ještě radikálně změnit. Klíčovou roli bude hrát to, v jakém stavu budou konflikty v Pásmu Gazy a u hranic s Libanonem.

Stačí neprohrát

Volební výsledek by také mohly ovlivnit změny na politické scéně, na níž by se mohl vrátit například bývalý premiér Naftali Bennett, který je v současné době mimo politiku. Roli bude hrát i stav izraelské opozice a její schopnost případně složit koalici.

V roce 2021, kdy byl Netanjahu naposledy sesazen z úřadu, bylo k jeho porážce zapotřebí koalice zahrnující většinu izraelského politického spektra, od židovských nacionalistů po islamisty.

Po útoku Hamásu ze 7. října se taková kombinace pravděpodobně nebude opakovat, myslí si Nadav Strauchler, politický stratég, který s Netanjahuem v minulosti spolupracoval.

„Lidé si myslí, že Netanjahu musí vyhrát příští volby. Ale to je špatný pohled. Potřebuje neprohrát a to je úplně jiná hra,“ uzavírá slovy Nadava Strauchlera britský deník Financial Times.

