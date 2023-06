Netanjahu upustil od sporného článku reformy justice, bude ji ale dál prosazovat

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce vypustit jeden z nejspornějších článků plánované reformy justice, který se týká možnosti přehlasování verdiktů nejvyššího soudu v parlamentu. Řekl to ve čtvrtek zveřejněném rozhovoru poskytnutém listu The Wall Street Journal. Jeruzalém 12:44 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér a předseda strany Likud Benjamin Netanjahu. | Foto: Abir Sultan | Zdroj: Reuters

Premiér ale zároveň nehodlá ustupovat ohledně větších pravomocí kabinetu při jmenování soudců, což je další z kontroverzních bodů reformy, proti které letos v Izraeli opakovaně demonstrovaly desetitisíce lidí.

„Ta myšlenka klauzule o přehlasování, podle které by mohl Kneset přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu prostou většinou, tam jsem řekl, dejme to pryč,“ řekl Netanjahu.

Premiér už dříve naznačoval, že v této věci vláda nejspíš ustoupí veřejnému tlaku. Trvat ale podle něj naopak bude na změnách v systému jmenování soudců. Podle listu The Times of Israel návrh v současné podobě dává vládní koalici téměř plnou kontrolu nad výběrem nových soudců, což by podle jejích kritiků zvrátilo rovnováhu moci v zemi.

Netanjahuova vláda, v níž jsou i zástupci krajně pravicových a ultraortodoxních stran, si reformu justice vytkla jako jeden z úkolů ve svém programu. Po sérii demonstrací a kritice ze strany opozice, expertů, ale i některých zástupců vládních stran se schvalování zákona v březnu pozastavilo, parlament o něm znovu začal jednat minulý týden.