Neudělala nic špatného a celý svět to ví, říká manžel Ruskem vězněné novinářky Kurmaševové

Soud v ruské Kazani poslal v pátek na šest a půl roku do vězení novinářku žijící v Česku Alsu Kurmaševovou. Ta pracuje v Praze pro Rádio Svobodná Evropa a má americké a ruské občanství. Loni v červnu, když chtěla odletět z ruské Kazaně, kam se přijela postarat o matku, jí v tom úřady zabránily. „O procesu jsme se dozvěděli ze zpráv," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál její manžel Pavel Butorin, ředitel ruskojazyčné televize Current Time TV. Rozhovor Praha 15:54 24. července 2024

Podle americké televize CNN vynesl ruský soud trest nad Alsu Kurmaševovou v pátek 19. července, tedy ve stejný den, kdy soud v Jekatěrinburgu poslal na šestnáct let za mříže amerického reportéra The Wall Street Journal Evana Gershkoviche. Máte o rozsudku nějaké oficiální informace?

Ne. Bylo opravdu neskutečné dozvědět se o procesu ze zpráv v médiích. My jsme o tom vůbec nic nevěděli.

A to řízení bylo pokryto tajemstvím, i když není obviněna ze špionáže nebo velezrady, takže nevím proč. Předpokládám, že ruská vláda se stydí. Její případ je velmi slabý a stále nevím, co Rusko považuje za nepravdivé. Rusko nepředložilo žádné veřejné důkazy o tom, že by její žurnalistika někdy obsahovala dezinformace.

Předloni vydala knihu „Ne válce. Čtyřicet příběhů Rusů, kteří se postavili proti invazi na Ukrajinu“. Dá se předpokládat, že toto byl důvod odsouzení?

Vlastně nevím. Viděl jsem to ve zprávách, ale já žádný přístup k její kauze nemám. Každopádně moje dcery a já víme, že neudělala nic špatného. Celý svět to ví, potřebujeme, aby se vrátila domů.

Kdy jste spolu naposledy mluvili?

V říjnu 2023.

Nedostává lékařskou péči

Od té doby to nebylo možné? A nějaký jiný kontakt mezi sebou máte, například dopisy?

Posíláme jí pohledy z Prahy, z Ameriky. Naše komunikace je docela omezena. Občas dostáváme zprávu o jejich podmínkách a kondici. Ale víme, že nedostává lékařskou péči, kterou potřebuje. Naposledy jsme ji ale slyšeli na začátku října před jejím uvězněním.

Co víte o tom, v jakých podmínkách vaše žena žije?

Několik měsíců byla Alsu v malé cele…

Teď mluvíte asi o té věznici v Kazani…

Ano. Teď opravdu nemám žádnou další informaci o tom, v jakých podmínkách ji drží.

Máte možnost třeba nějakého zprostředkovaného advokáta, aby se s ní kontaktoval v Rusku?

Alsu advokáty v Rusku má, ale je to politický případ, takže jejich práce je tam docela omezená. Ale jinak ano. Má právní zastoupení.

K propuštění Alsu Kurmaševové vyzvala v úterý americká ambasáda v Moskvě. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí řekl, že česká diplomacie bude pokračovat v boji za její propuštění. Jste teď ve Spojených státech. Probíhají tam nějaká jednání o propuštění, případně o výměně odsouzených amerických občanů? Jen připomenu, že ve stejný den byl v Rusku také odsouzen k 16 letům americký novinář Gershkovich.

Měl bych mluvit jenom o věcech, které vím. To je to, že mám dvě malé dcery, které jsou už více než rok bez matky a velmi ji postrádají. Vím, že neudělala nic špatného. Potřebujeme ji zpátky.

A můžete alespoň říci, jestli jste v tomto směru třeba jednal s českými politiky?

Ne, teď jsem ve Spojených státech, takže zatím jsem s nimi žádný kontakt neměl.

Ve Spojených státech probíhají nějaká jednání nebo nějaké pokusy o vyjednávání?

Doufám, že ano. Ale já tuto konkrétní informaci nemám.