Neumann: Trumpovi záleží na zastavení zabíjení, ale nevidí možnost, že by Ukrajina mohla vyhrát
Vražda konzervativce Charlieho Kirka ukázala, jak moc rozdělená je americká společnost. „Naděje na smíření radikálů z obou stran je nulová,“ myslí si publicista žijící ve Spojených státech Dušan Neumann. Netají se tím, že je podporovatelem Donalda Trumpa, ale Česlkému rozhlasu Plus řekl, že fanouškem Charlieho Kirka nikdy nebyl, a to kvůli náboženské rovině jeho myšlenek.
Přestože se i podle Neumanna americký prezident často chová jako „newyorský polír“, nikdy nevyzývá k násilí. Souhlasí s Trumpovým výrokem, že Spojené státy mají mnoho nepřátel, ale nejvíc jich mají doma.
00:00 / 00:00
Poslechněte si Osobnost Plus Barbory Tachecí. Hostem je Dušan Neumann, publicista žijící ve Spojených státech
A stejně jako prezident obviňuje publicista americkou krajní levici z eskalace napětí nesmířlivou rétorikou, přestože například sám Trump označil demokratickou prezidentskou kandidátku za mentálně opožděnou. „Konzervativní strana nikdy nepřirovnávala žádné politiky k Hitlerovi nebo Mao Ce-tungovi,“ argumentuje Neumann.
Události posledních týdnů poněkud zastínily válku na Ukrajině a úlohu Spojených států ve snaze o urovnání konfliktu. Dojednat mír s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by se nepodařilo žádnému západnímu politikovi, obhajuje Neumann dosavadní fiasko Trumpových pokusů o vyjednání míru.
Základní problém je podle něj v tom, že Američané nechápou ruské myšlení. Trump si proto doteď myslel, že se mu podaří s Putinem dohodnout jako byznysmen. Opravdoví experti na Rusko vymřeli s koncem studené války, protože pak už Rusko nebylo bráno jako taková hrozba, myslí si Neumann.
‚Podívejte se na cokoli, co vás zajímá.‘ Minsk pozval na cvičení s Ruskem americké pozorovatele
Číst článek
Podle něj to zatím nevypadá, že by Donald Trump chtěl zastavit veškeré dodávky zbraní Ukrajině. Přesto si český publicista žijící v USA podobu míru nedokáže představit. Dodává také, že Američanům aktuálně vyhovuje, že Ukrajinci útočí na ruské rafinerie a daří se jim je poškozovat.
Proč ale Trump doopravdy nezavedl na Rusko tvrdé sankce poté, co jimi vyhrožoval, pokud Kreml nepřistoupí na příměří? „Protože je v tom v podstatě sám. Zkoušel to a ví, že pokud je zavede pouze Amerika a nebudou v tom největší odběratelé ruské ropy, Čína a Indie, tak to nemá nejmenší smysl,“ hájí kroky amerického prezidenta Neumann.
A vysvětluje, že Trump také od začátku tlačí více na Ukrajinu, protože nevidí možnost ukrajinského vítězství. Stejně jako dobře nezná ruskou mentalitu, nezná ani tu ukrajinskou. „Trump chce zastavit hlavně zabíjení, klidně aby konflikt natrvalo zamrzl,“ shrnuje Neumann.