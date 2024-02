Neútočte na Rafáh bez plánu na ochranu civilistů, vybízel v telefonátu Biden Netanjahua

Izrael by neměl zahajovat vojenskou ofenzivu v Rafáhu, pokud nenabídne důvěryhodný a uskutečnitelný plán na zajištění bezpečnosti více než milionu lidí, kteří se tam ukrývají před boji mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Americký prezident Joe Biden to v neděli v telefonátu řekl izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Washington 20:26 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden zdůraznil, že „je potřeba využít pokroku dosaženého v jednáních a co nejdříve zajistit propuštění všech rukojmích.“ (ilustrační foto) | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Oba lídři mluvili také o jednáních ve snaze dosáhnout propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem i o nutnosti humanitární pomoci v oblasti, uvedl v prohlášení Bílý dům. Biden zdůraznil, že „je potřeba využít pokroku dosaženého v jednáních a co nejdříve zajistit propuštění všech rukojmích.“

Podle stanice Channel 12 trval hovor asi 45 minut. Šlo o první rozhovor mezi oběma lídry od chvíle, kdy Biden prohlásil, že reakce izraelských sil v Pásmu Gazy byla přehnaná.

Netanjahu dnes v rozhovoru v americké televizi ABC řekl, že vítězství ve válce proti Hamásu v Pásmu Gazy je na dosah a ti, kdo Izrael odrazují od plánované pozemní ofenzivy v Rafáhu prakticky říkají, ať válku prohraje. Stanici Fox News Netanjahu řekl, že reakce Spojených států na teroristický útok podobného rozsahu proti USA by vyvolala stejně velkou odezvu, ne-li ještě větší.

Hamás mezitím varoval, že případný postup izraelské armády do Rafáhu zhatí vyjednávání o propuštění rukojmích. Evropská unie, Spojené státy, ale například i česká vláda označují Hamás za teroristickou organizaci.

Egypt dnes upozornil Hamás, že musí dohody o propuštění rukojmích výměnou za příměří dosáhnout do dvou týdnů, jinak Izrael postoupí do Rafáhu, uvedl americký list The Wall Street Journal (WSJ). V Káhiře v úterý začnou vyjednávání o této dohodě, kterých se zúčastní Izrael, USA a Katar, připomíná server listu The Times of Israel.