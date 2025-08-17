‚Neuvěřitelné, ale realita.‘ Slovák neměl řidičský průkaz a ve škodovce vezl dalších 17 lidí

Policisté na východě Slovenska při rutinní dopravní kontrole zaznamenali počin hodný zápisu do knihy rekordů: ve starším autě Škoda Felicia, který zastavili, nejenže seděl za volantem člověk bez řidičského průkazu, ale ve voze mu společnost dělalo dalších 17 lidí. Všichni museli dál putovat pěšky.

Škoda Felicia (ilustrační foto)

Škoda Felicia (ilustrační foto) | Foto: Hynek Glos | Zdroj: Lidové noviny / Profimedia

„Celkem se ve Felicii vezlo 18 lidí. Neuvěřitelné, ale realita. Auto určené pro pět lidí bylo nacpané k prasknutí,“ uvedla policie na facebooku pod titulkem „Kolik lidí se vejde do Škody Felicia? Odpověď vás šokuje!“

Strážci zákona varovali, že jízda za takových podmínek je hazardem se životy a zdravím všech v autě.

S řidičem sepsali policisté protokol o přestupku a další jízdu mu zakázali. Všichni museli dál pokračovat po svých, dodala policie bez upřesnění, jak vzdálené bylo místo, do kterého přecpaná škodovka mířila.

Model Felicia vyráběla automobilka Škoda, již začleněná do koncernu Volkswagen, v letech 1994 až 2001 jako nástupce ještě „předrevolučního“ modelu Favorit, ze kterého nový vůz vycházel.

Celkem bylo podle dostupných údajů vyrobeno více než 1,4 milionu těchto škodovek, které ještě roky po ukončení výroby bývaly nejčastějším vozem na českých silnicích.

