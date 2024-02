Nevidíme náznaky Ruského jaderného útoku. Putin by neměl takto mluvit, řekl mluvčí americké diplomacie

Spojené státy nespatřují žádné náznaky toho, že by se Rusko chystalo použít jadernou zbraň. Situaci budou ale nadále pečlivě monitorovat. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl mluvčí americké diplomacie Matthew Miller. Vyjádřil se takto po varování ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva má zbraně, kterou jsou schopny zasáhnout západní cíle. Washington 22:08 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské jaderné zbraně na přehlídce v Moskvě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Není to poprvé, co jsme svědky nezodpovědné rétoriky Vladimira Putina. Takto by neměl mluvit vůdce jaderného státu,“ řekl Miller.

Putin ve čtvrtek uvedl, že země Severoatlantické aliance riskují jaderný konflikt, pokud vyšlou své vojáky na Ukrajinu. Prohlásil také, že ruské strategické jaderné síly jsou ve stavu plné připravenosti, a pohrozil Západu, že Moskva má zbraně schopné zasáhnout jeho území.

Spojené státy a jejich evropští spojenci tento týden uvedli, že nemají v plánu vyslat pozemní jednotky na Ukrajinu. Reagovali na vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, že několik členských zemí NATO a Evropské unie zvažuje vyslání svých vojáků na Ukrajinu na základě dvoustranných dohod s touto zemí.