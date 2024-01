‚Nevíme, zda ještě žijí.‘ Příbuzní rukojmích držených v Gaze blokují humanitární pomoc

Příbuzní rukojmích držených teroristy z hnutí Hamás spolu s dalšími Izraelci už třetí den demonstrují na přechodu Kerem Šalom. Protestující se snaží blokovat vstup kamionů s humanitární pomocí do Gazy a chtějí v tom pokračovat, dokud Hamás nepropustí všechny rukojmí. Server The Times of Israel (ToI) uvedl, že mají v pátek na přechod dorazit stovky dalších demonstrantů, protesty se očekávají i příští týden v Jeruzalémě před parlamentem.

Tel Aviv/Gaza 12:34 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít