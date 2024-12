Nevyjasněná záhada dronů nad východem USA. ‚Podejte informace, nebo je sestřelte,‘ vyzývá Trump

Po téměř měsíci se americká veřejnost stále dožaduje odpovědí na to, kdo stojí za drony, které lidé spatřují především v New Jersey, ale i dalších státech na východním pobřeží Spojených států, a zda skutečně jde o drony. Bílý dům a federální vláda uvádějí, že nemají důkazy, že by incidenty představovaly jakékoli nebezpečí, vysvětlení však nepřinášejí. Pobouřeně se naopak vyjadřují někteří státní zákonodárci či guvernéři. Washington 13:25 15. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Desítky případů, kdy lidé hlásí, že spatřují dron na noční obloze, se objevily od 18. listopadu, píše web stanice BBC. Situace se od té doby vyvinula ve střet dvou postojů.

Na jedné straně stojí federální úřady a Bílý dům, které říkají, že veřejnosti nehrozí nebezpečí, že nejde o aktivity cizí mocnosti a že zdaleka ne ve všech hlášených případech skutečně jde o drony. „Myslím, že ta reakce je poněkud přehnaná,“ řekl nejmenovaný zástupce Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) stanici BBC.

„Nasadili jsme v New Jersey naši špičkovou technologii, naše experty, ti nevysledovali žádné drony. Naopak potvrdili, že některá hlášená spatření byla malá letadla. Samozřejmě neříkám, že ve vzduchu nelétají drony. V tuto chvíli se ale neobáváme žádné hrozby nebo podezřelé aktivity,“ řekl stanici CNN ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas.

Nejasný původ

Na druhé straně naopak stojí zákonodárci a současní či bývalí zástupci jednotlivých států. Například republikánský kongresman Jeff Van Drew s odvoláním na „vysoce postavené zdroje“ uvedl, že drony létají z íránské lodě v Atlantiku. To obratem popřelo ministerstvo obrany, podle něhož Írán žádné lodě poblíž USA nemá.

Demokratický kongresman z Illionois Raja Krishnamoorthi, který je členem kongresového výboru pro Čínu, zase podle BBC uvedl, že není malá šance, že do případů by mohla být zapojená Čína. Že by za drony mohla stát samotná americká federální vláda, která provádí nějakou protiteroristickou operaci, zase naznačila newyorská kongresmanka Nicole Malliotakisová.

Na sociálních sítích mezitím bují debata, která zahrnuje vše od přítomnosti mimozemské civilizace na Zemi, až po výše zmíněné zapojení zahraničních mocností. Lidé sdílejí záběry, u kterých se později prokáže, že byla digitálně upravená, nebo například pořizují časosběrná videa světel létajících po obloze, na která pak jiní uživatelé reagují komentáři, že jde o satelity.

Faktem nicméně zůstává, že americká federální vláda neposkytla vysvětlení pro jev, o kterém je řada lidí přesvědčená, že je skutečný.

„Jak nám můžou tvrdit, že to nepředstavuje žádné nebezpečí, když ani neví, co to je?“ zní některé z hněvivých komentářů na sociálních sítích. Stejně se vyjádřil již citovaný kongresman Van Drew na stanici Fox News.

„V tuto chvíli nemáme důkazy, že by spatření dronů představovala hrozbu pro veřejnou či národní bezpečnost,“ uvedl na čtvrteční tiskové konferenci bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby a pokračoval: „Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a FBI spatření prošetřují a spolupracují s místními složkami, aby pochopili jejich původ.“

„S pomocí špičkové elektroniky jsme nebyli schopní potvrdit žádné z očitých svědectví. Právě naopak, analýza videí ukazuje, že mnohých z těchto případů jde o pilotované letouny, které létaly v souladu s pravidly,“ dodal Kirby.

Na situaci reagoval i zvolený republikánský prezident Donald Trump. Na své sociální sítí Truth Social napsal, že „tohle se prostě nemůže dít bez vědomí vlády“. „Podejte veřejnosti informace, a to hned. V opačném případě je sestřelte!!!“ napsal Trump.

Řada Američanů má stále v živé paměti případ z loňského roku, kdy nad Severní Amerikou přelétal balón, který po asi týdnu raketou sestřelila americká stíhačka F-22. Americké úřady uvedly, že šlo o čínský balón vybavený velkým množství špionážní technologie. Uvedly však, že se mu nepodařilo shromáždit významně citlivé informace.