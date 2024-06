Nevymění demokraté před volbami Bidena? ‚Je to prakticky nepředstavitelné,‘ říká Beneš

Předvolební debatu mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem opanoval bývalý vládce Bílého domu. S tím souhlasí i amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Českému rozhlasu Plus v rozhovoru řekl, že ale také Trump mnohem častěji lhal. To nicméně nic nemění na tom, že první ze dvou debat vzbudila paniku v Demokratické straně, která teď bude řešit, jestli nevymění kandidáta za někoho mladšího. Atlanta 14:46 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební debatu mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem ovládl bývalý vládce Bílého domu | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Kdo je podle vás vítězem této debaty?

Jednoznačně Donald Trump. Ten dojem, který zanechal, byl dojem energičtějšího, koherentnějšího a připravenějšího kandidáta na prezidenta.

Americká média upozorňují na to, že od něj zazněla řada nepravd a lží.

Je to tak. Nahrával tomu navíc i formát debaty, kdy moderátoři pouze pokládali dotazy a odpovědi na ně už je nezajímaly a nijak na ně nereagovali. Takže Donald Trump měl naprosto volné působiště k tomu, aby říkal jednu lež za druhou. To je pravda. Částečně i některé nepravdy a přehánění se dopustil Joe Biden, ale u Donalda Trumpa to bylo mnohem výraznější.

Jak působil Donald Trump, už jste řekl. Jak působil Joe Biden?

Donald Trump byl energičtější, zkrátka to měl pod kontrolou. Joe Biden naopak nebyl schopný kloudně a koherentně dát dohromady myšlenky a především skrz myšlenky prezentovat svoji vizi, nějak obhájit i svoje dosavadní působení v Bílém domě a ten dojem z toho byl skutečně jako prezidenta, který jednoznačně dosluhuje a další mandát už by si neměl zasloužit.

Ještě nikdy se v americké historii nekonala prezidentská debata s takovým časovým předstihem před samotnými volbami. Ani jeden z kandidátů nemá potvrzenou nominaci. Proč to tak CNN načasovala?

Ono to není úplně CNN, oni se na tom dohodli Joe Biden s Donaldem Trumpem, respektive jejich tábory. Iniciativa částečně vzešla od Joea Bidena s tím, že právě chtěl, aby dnešní debatu Američané ve velkém sledovali a rozhodli se, kterého z těch dvou kandidátů v tom porovnání budou chtít volit už velmi dopředu, aby to bylo už dávno předtím, než začne probíhat hlasování, které v některých státech začne probíhat už na začátku podzimu. Akorát že z toho srovnání vychází bohužel jako velmi slabý kandidát.

Říkal už jste, že debata byla od CNN koncipována nekonfrontačně, to znamená, že se nepotvrdily třeba ty obavy republikánů a marketérů Donalda Trumpa, kteří předem zpochybňovali, že CNN určitě nebude objektivní a bude spíše aktérem.

Určitě. Myslím si, že Donald Trump si do určité míry snažil vytvořit nějaké alibi, kdyby náhodou mu ta debata nevyšla, a vlastně si ho nemusel vytvářet. V některých rozhovorech ale říkal, že Joe Biden je otřesný debatér, s nikým horším se nikdy v debatě nesetkal, a v jiných rozhovorech zase říkal, že je to velmi důstojný debatér, na kterého bude obtížné se připravit. Takže Donald Trump byl připravený na všechno. Nakonec ten formát, zdá se, nahrával spíše jemu.

Výměna kandidátů

Druhá a poslední debata by měla americké kandidáty čekat až v září nebo říjnu, tedy těsně před listopadovou volbou. Myslíte si, že ta už vliv mít nebude?

Je možné, že by v ní Joe Biden ještě mohl excelovat, ukázat, že tak, jak dneska říkají hlasy z Bílého domu, že byl tentokrát nachlazený a tím pádem to nebyl úplně optimální výkon. Je možné, že k nějakému zvrácení tam dojít může, ale sílící hlasy teď na internetu a nejspíš i rámci Demokratické strany po tom, aby Joe Biden byl nahrazen, budou jen posilovat.

Teď budeme dva měsíce sledovat do toho nominačního kongresu Demokratické strany, co se přesně ve straně bude dít a zda náhodou, byť je to prakticky nepředstavitelné, Demokratická strana nepřistoupí k tomu, že Joe Bidena nahradí někým jiným.

Ostatně i zdroje televize CNN potvrzují to, že v Demokratické straně panuje neskutečně nervozita, že se spekuluje nad tím, jestli by neměli vyměnit kandidáta. Vy říkáte, že je to nemyslitelné, ale kdyby se tak stalo, kdo by to mohl být?

Nemyslitelné je to především z toho, že historicky by to bylo bezprecedentní. Ale abych odpověděl na vaši otázku, je tam vícero kandidátů, podstatně mladších, energičtějších a zajímavých.

Otázka je, jestli by se byl strana schopná dohodnout na tom, kdo konkrétně by to mohl být, zda například kalifornský guvernér Gavin Newsom, nebo naopak by šli cestou ženy a vybírali by například Gretchen Whitmerovou, která je populární guvernérkou státu Michigan. To jsou dvě ze jmen, která mě takhle napadají, která určitě budou skloňována a která by se tomu ani zároveň nebránila. Takže spekulací bude opravdu hodně.

Přinesla dnešní debata podle vás nějaké nové téma kromě těch, se kterými už se počítalo?

Myslím si, že ne, ale je pravda, že Donald Trump se tématu imigrace chopil velmi komplexně, tím myslím to, že ho byl schopný integrovat prakticky do všech svých odpovědí, ať už bylo téma jakékoliv včetně interrupcí. Takže to si myslím, že je téma, se kterým bude Donald Trump ještě více a ještě intenzivněji pracovat a zase Joe Biden s tím bude muset lépe pracovat a být schopný odrážet silnou kritiku od Donalda Trumpa.