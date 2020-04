Ve státě New York je přes 100 tisíc nakažených. De Blasio vyzval k mobilizaci zdravotníků

Americký stát New York v pátek ohlásil více než 100 000 nakažených, za den jich ve druhém nejlidnatějším státě na východním pobřeží USA přibylo přes 10 000. Nemoci COVID-19 tam podlehlo dalších 562 lidí, což je největší jednodenní přírůstek od začátku pandemie. Celkový počet obětí tím vystoupal na 2935. Newyorský starosta Bill de Blasio vyzval k „všeobecné mobilizaci“ veškerého amerického zdravotnického personálu. New York 19:12 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranky před nemocnicí v New Yorku | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

V celých Spojených státech je aktuálně podle serveru worldometers.info registrováno přes 258 000 nakažených a 6572 úmrtí.

„Příští týden to bude v New Yorku mimořádně těžké,“ řekl de Blasio televizi MSNBC. „V New Yorku, New Jersey, New Orleansu a na spoustě dalších míst. Nebude-li armáda plně mobilizována a okamžitě nevytvoříme něco, co tu ještě nebylo, tedy cosi jako všeobecnou mobilizaci veškerého zdravotnického personálu k boji na těch nejpotřebnějších místech, nemocnice ty lidi zachránit nedokážou,“ dodal starosta.

Země by se podle newyorského starosty měla přizpůsobit válečnému stavu. „Bojujeme s neviditelným nepřítelem, který zabíjí spoustu Američanů,“ konstatoval de Blasio. Vyzval obyvatele města, aby si na veřejnosti zakrývali nos a ústa, a bránili tak dalšímu šíření koronaviru. Federální vláda doporučení k zakrývání obličeje chystá, odborníci se zatím ale neshodli na jeho podobě.

Povolení kotvit

Americký prezident Donald Trump se nechal podruhé testovat na koronavirus. Výsledek testu byl opět negativní, oznámil šéf Bílého domu na pravidelné tiskové konferenci. Dodal, že nemá ani žádné příznaky nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje.

Pasažéři dvou velkých výletních lodí, které dlouhé týdny marně usilovaly o povolení kotvit u floridských břehů, se v pátek dostali na pevninu, když plavidla Zaandam a Rotterdam zakotvila v přístavu Port Everglades. Z útrob lodí bylo na břeh přednostně dopraveno 14 kriticky nemocných, které čeká hospitalizace ve floridských nemocnicích. Zdravé cestující dopravily dezinfikované autobusy na letiště. Na lodích zemřeli čtyři lidé a více než 230 jich má příznaky podobné chřipce.

Zvládnout nedostatek ochranných prostředků proti koronaviru pomáhají lékařům a zdravotníkům ve Spojených státech podobně jako v jiných zemích dobrovolníci. Oblíbený je tisk obličejových štítů na 3D tiskárnách, ve kterých je podle agentury Reuters jako vzor používán i návrh české firmy Prusa Research.

