New York ve stínu koronaviru. ‚Virus ukazuje, kdo je v naší společnosti nejzranitelnější,‘ říká Afroameričan

Jamell Henderson mě upozorňuje, že jsem se ocitl v ohnisku nákazy, která jeho komunitu silně zasáhla. Stojíme spolu na nádvoří sídliště v chudém afroamerickém sousedství Brooklynu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jana Kaliby o dopadech pandemie na etnické menšiny v New Yorku

„Trvalo týdny, než se nám tu dostalo aspoň nějaké pomoci a uznání. Guvernér Cuomo nechal vyrábět dezinfekční mýdlo vězně, kteří vypadají jako já. Pak to nechal vyložit na sídlištích bez jakékoli další podpory. Lidi si chodí dolů nabírat do prázdných láhví na vodu a od saponátů na nádobí. Je to nechutné. Pandemie trvá přes sto dní a spousta z nás pořád nemá roušky. Město a stát říkají, že nejsou peníze, ale bohaté komunity na Manhattanu mají k těmto věcem přímý a okamžitý přístup. To není fér. Kde je nějaký respekt? My tu umíráme, kam se podíváte,“ říká.

Guvernér Andrew Cuomo při pohledu na statistiky sám uznal, že až dvojnásobná smrtnost nemoci covid-19 mezi Hispánci a Afroameričany oproti bílým Newyorčanům je problém.

V polovině dubna nechal vybudovat testovací stanice na koronavirus cíleně v jejich čtvrtích. Dopady pandemie označil za výsledek systematického rasismu, o kterém mluví i lídři afroamerických komunit.

Špatný zdravotní systém

„Ten virus ukazuje, kdo je v naší společnosti nejzranitelnější. Nás černochy zabíjí častěji, což je i výsledek špatného zdravotního stavu, a ten zase vyplývá z nerovností v našem zdravotním systému nebo z toho, kde fosilní průmysl staví své elektrárny. Ti u moci rádi říkají, jak je tahle země silná a skvělá. Pokud ano, tak je něco špatně, když nechá zbytečně umírat desetitisíce svých lidí v pandemii, která se dala mnohem, mnohem víc potlačit, jak nám ukázaly Nový Zéland, Jižní Korea a další,“ říká mi v další Afroameričany hodně obývané čtvrti Patrick Houston.

Stejně jako Jamell Henderson se podílí na organizaci současných protestů proti rasismu a policejnímu násilí. A oba považují tvrdý dopad koronaviru na etnické menšiny za součást hlubších problémů, proti kterým se teď v Americe demonstruje.

New York ve stínu koronaviru. Lidé se po několika dnech neprobudili, nahánělo to hrůzu, říká muž Číst článek

„V této pandemii opravdu vidíte, jak se město a stát chovají k černošským komunitám. A čeká se od nás, že uvěříme, že se zase všechno otevře a bude to v pořádku. Ale nemáme žádnou záruku, dokud nebude vakcína nebo účinný lék. K nám se veškerá podpora dostává jako k posledním. Proto ani uprostřed pandemie není covid-19 naší největší prioritou. Tou je epidemie rasismu. A tohle je začátek. Budeme protestovat a volat Ameriku k zodpovědnosti za její smrtelný hřích, dokud se k němu nepřihlásí a něco s tím neudělá,“ vypráví Jamell.

„Líbí se mi, jak dlouho ty protesty trvají, a doufám, že je uvidíme pokračovat měsíce, i když myslím, že budou trochu slábnout. Ale je to potřeba, pokud si chceme vynutit radikální změnu, a ne jen malé reformy. S tím varováním, že demonstrace zase podnítí šíření koronaviru, takže kvůli nim budou zřejmě lidé umírat. Tečka. To je realita, kterou nejde ignorovat,“ tvrdí Patrick.