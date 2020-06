New York ve stínu koronaviru. Lidé se do tamního metra vrací pomalu, stále raději přesedají na kola

Newyorskému metru můžeme dát hodně přívlastků – zastaralé, světoznámé i nepostradatelné. To poslední aktuálně příliš neplatí. Jedním ze znaků, že se americké velkoměsto bude z tragického průběhu pandemie koronaviru ještě dlouho vzpamatovávat, je právě tamní podzemka. Obvykle ji každý všední den využije více než pět milionů lidí – ovšem během krize její vytíženost klesla o víc než 90 procent. Lidé už se do metra zase vracejí, ale velmi pomalu. Od stálého zpravodaje Praha 10:33 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v New Yorku se metru zatím vyhýbají, důvodem je trvající epidemie | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Pro uši je v newyorských tunelech všechno při starém, ale oči marně hledají mačkající se davy. Ze skoro prázdného metra ve stanici na 49. ulici na středním Manhattanu vystupuje přesně pět lidí.

„Já metrem v klidu jezdím, nemyslím, že by to bylo tak hrozné. V noci ho teď zavírají a čistí. Taky je to teď úplně jiný dopravní prostředek než před několika měsíci. Vlastně lepší. Necestuje jím tolik lidí jako dřív, takže můžete dodržovat bezpečné rozestupy. Ale cítím, že za několik měsíců bude stejně nacpané jako předtím,“ myslí si Cristal, která podzemkou obvykle cestuje do práce na jižním okraji Central Parku.

Výzvy v metru

Newyorské metro teď nezvykle přerušuje provoz od jedné do pěti hodin ráno, kdy ho zaměstnanci dezinfikují. Ale čistí ho vlastně nepřetržitě – u turniketů s bezkontaktními čtečkami jízdenek potkávám paní v oranžové vestě, která stále dokola drhne dotykové obrazovky a další plochy. Dopravní podnik také nechal nainstalovat značky určující zmíněné bezpečné rozestupy anebo směr pohybu ve stanicích a chodbách, aby si lidé co nejméně křížili cestu. Ovšem některé zatím ani to zpátky pod zem nepřilákalo.

Ačkoli epidemie v New Yorku pomalu ustupuje, tamní metro zůstává poloprázdné | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme si před měsícem koupili elektrický skútr a metru se úplně vyhýbáme. Jezdím teď po Manhattanu na motocyklu, abych nemusel používat metro, autobusy nebo taxíky. Nejsem si jistý, kdy budu připravený zase jezdit veřejnou dopravou. Zatím to nedělám a nepřemýšlím o tom, kdy a za jakých okolností se k tomu odhodlám. Vím, že ten čas přijde, kdy zas budu muset sednout do metra, ale teď to neřeším,“ vysvětluje John. Právě on patří tak k těm, kdo se netradiční výzvou newyorského metra stále řídí.

To během nejhorších týdnů pandemické krize ve městě spustilo kampaň se sloganem „děkujeme, že s námi nejezdíte“. To už teď neplatí a někteří Newyorčané se osmělují postupně.

„Snažím se o koronaviru hodně číst, abych věděl, co je bezpečné, a co není. Co by mě mělo znepokojovat, ale jak nepropadat panice. Metrem cestuju, jak nejvíc to jde, ale co naše město postihla pandemie, tak jsem jel asi třikrát, když jsem opravdu potřeboval. Naposledy minulý týden. Naštěstí pokaždé, když jsem za poslední dobu v New Yorku použil veřejnou dopravu, tak měli všichni roušku a dodržovali společenský odstup – jak ve vlacích, tak na nástupištích. To bylo příjemné vidět. Ale i tak se metru snažím vyhýbat. I dřív jsem hodně jezdil na kole – a teď ještě víc,“ říká v Brooklynu Patrick, jeden z Newyorčanů, kteří nechávají tradičně živoucí prostředí zdejšího metra zatím podřimovat a spíš hledají alternativy.

Vstup do newyorského metra | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Kola jsou teď v celé Americe v kurzu, obchody s cyklistickými potřebami nestíhají a svůj slib vyhradit až 100 mil nových cest pro cyklisty a pro pěší zatím nestihl splnit ani starosta města Bill de Blasio