Virus odhaluje nedostatky amerického zdravotnictví. Chybí testy i pomůcky, lékaři se ocitají bez práce

Obyvatelé New Yorku by podle guvernéra Andrewa Cuoma neměli podléhat předčasnému optimismu ze statistik posledních dní, a i přes jarní počasí mají dál zůstat doma. Pandemií nejhůře postižený americký stát už má víc než pět tisíc obětí nemoci COVID-19, z toho polovinu ve městě New York. Situace se však zhoršuje na jiných místech Spojených států a vládní zpráva ukazuje na zásadní nedostatky zdravotního systému. New York 9:14 7. dubna 2020

Město New York má přes dva tisíce obětí nového koronaviru. | Zdroj: Reuters

Americké ministerstvo zdravotnictví udělalo průzkum skoro ve 350 nemocnicích po celé zemi a potvrdilo se to, co se z nich ozývá už řadu týdnů. Tedy vážný nedostatek testů na koronavirus a chybějící ochranné pomůcky pro zdravotníky. Málo je i zdravotníků samotných a krize si na nich vybírá emoční daň. Prezident Donald Trump označil zprávu své vlastní vlády za mylnou. Bez vysvětlení naznačil její možnou politizaci a sháněl se po jménu jejího autora.

Zpravodajský server U.S. News upozorňuje, že velká část amerických lékařů a sester musí pracovat bez odpovídající ochrany nebo jednorázové pomůcky používat několikrát za sebou. V ordinacích proto rostou obavy o zdravotní stav lékařů. Například ve státě Ohio tvoří zdravotníci 20 procent všech nakažených, ve státě Oklahoma je to téměř 11 procent.

Ne všechna zařízení ale informace o zdravotním stavu personálu americkým úřadům poskytují. To je i případ nemocnic v New Yorku. Počet zemřelých i hospitalizovaných v nejpostiženějším státě ale i v pondělí znovu zůstal na podobné denní úrovni a nezvýšil se.

Podle deníku The New York Times se navíc americký zdravotnický personál paradoxně ocitá bez práce častěji než před vypuknutím nákazy Covid-19. Nemocnice jsou totiž nuceny rušit rutinní zákroky a operace, díky nimž si vydělávají na živobytí. Některým lékařům a sestrám pak nejsou schopny vyplácet mzdy. „Pokud se všichni nezapojíme a nedostaneme lékaře, sestry a další nemocniční personál tam, kde jsou v zemi nejvíce potřeba, tak nevím, jestli budeme mít dostatek odborníků na překonání této krize,“ okomentoval situaci starosta New Yorku Bill de Blasio.