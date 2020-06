New York ve stínu koronaviru. Lidé se po několika dnech neprobudili, nahánělo to hrůzu, říká muž

Víc než každý čtyřicátý obyvatel New Yorku dostal nemoc covid-19, víc než jeden ze čtyř set Newyorčanů po nákaze koronavirem zemřel. To říkají oficiální statistiky, které jsou podle odborníků ve Spojených státech podhodnocené. K tomu se přidává i nárůst nezaměstnanosti. Jen v New Yorku přišlo o práci přes půl milionu lidí, mezi nimi i John Andrews. „Bál jsem se, abych nenakazil své spolubydlící," svěřil se zpravodaji Radiožurnálu. New York 9:39 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Andrews bojoval jak s nemocí covid-19, tak i se ztrátou zaměstnání. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

John Andrews bydlí na jihu Manhattanu, a jak říká, měl štěstí. Jeho onemocnění mělo mírný průběh: několik dní s horečkami a po týdnu příznaky ustoupily. Horší byla nejistota – byl původně bez zdravotního pojištění a nakazil se zřejmě na konci března, kdy byla situace v New Yorku kritická a poznatků o novém koronaviru málo.

„Bál jsem se, abych nenakazil své spolubydlící. Jeden z nich má astma, takže jsem si říkal, co s ním může být, pokud by to ode mě dostal. Taky jsem měl obavy, jak moc se můj stav zhorší. Jeden den se mi projevily příznaky, pak se to zlepšilo, potom zase zhoršilo,“ popisuje Andrews.

„Tou dobou nikdo moc nevěděl, pro koho to může být smrtelné. Panoval falešný pocit jistoty, že koronavirus dopadá do velké míry jenom na starší lidi nebo ty se zdravotními problémy. Ale lidi končili v nemocnicích a po několika dnech na respirátoru už se neprobudili. Opravdu to nahánělo hrůzu,“ vzpomíná Newyorčan.

John zvládl nákazu koronavirem doma, a dokonce i bez vlastního teploměru. Tahle pomůcka se tou dobou v Americe stala nedostatkovým zbožím. Pojištění nakonec získal od státu, protože kvůli pandemii zároveň přišel o práci v oboru tiskařské tvorby. Oficiálně ho New York ani neevidoval ve statistikách, protože k testu na koronavirus se nedostal – jistotu, že opravdu prodělal nemoc covid-19, získal až později pozitivním testem na protilátky.

Pomohl šek na 1200 dolarů

„Ptal jsem se sám sebe, jestli mám opravdu covid, jestli to není třeba chřipka. Testování nebylo dobře dostupné, všechny americké státy tou dobou zběsile sháněly testy i ochranné pomůcky. Až když jsem se uzdravil, tak jsem zjistil, že muž z Michiganu, pro kterého jsem v březnu naposledy pracoval a byl s ním v kontaktu, tak měl pozitivní test na koronavirus a později i na protilátky jako já. Naštěstí on měl jen jeden den horečku. Bál jsem se o něj, protože je ve věku mého táty, kolem sedmdesáti.“

Přečkat zatím nejhorší část pandemie tady v New Yorku pomohly Johnu Andrewsovi také Kongresem a prezidentem Donaldem Trumpem schválený šek na 1200 dolarů a podpora v nezaměstnanosti. Doufá ale, že co nejdřív zase najde práci, když teď v červnu město začalo rušit nejpřísnější opatření proti šíření koronaviru.

V New Yorku je velmi těžké vytvořit si úspory, protože nájmy jsou vysoké. „Mám štěstí, že nepracuju v prostředí, kde je hodně lidí pohromadě. Doufám, že si lidi ještě nechají roušky, to podle mě není velký požadavek. Taky mě trochu uklidňuje, že mám ty protilátky, snad mi to aspoň na nějakou dobu vytvoří imunitu,“ vysvětluje Andrews.

„Uvědomuju si ale, že o koronaviru nevíme všechno, takže ho zas můžu přinést domů, být přenašečem bez příznaků, nebo mohou onemocnět spolubydlící. O ně se pořád bojím. Snad bych jim aspoň mohl být k ruce a taky nemocnice už nejsou tak přetížené, nebudí to takovou hrůzu,“ říká jeden z víc než dvou set tisíc Newyorčanů, kteří prodělali nemoc covid-19.