Už i Newyorčané budou muset nosit roušky. Starosta Bill de Blaasio vyhlásil nová protiepidemická opatření

V New Yorku v pátek večer (v sobotu po půlnoci SEČ) vstupují v platnost nová protiepidemická opatření, o nichž radnice vedená starostou Billem de Blasio rozhodla ve středu. Hlavní změnou je nařízení, že obyvatelé téměř devítimilionového města budou povinni nosit na veřejných místech roušky. New York 20:43 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Newyorské metro | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

New York epidemie zasáhla mimořádně tvrdě, potvrzeno je kolem 8900 úmrtí na covid-19, dalších 3900 mrtvých zemřelo bez testů, ale podle zdravotníků jsou zřejmě rovněž oběťmi koronaviru.

Z rozhodnutí městských radních musejí od pátečního večera obyvatelé města nosit roušky na veřejných místech, kde se do jejich blízkosti může dostat jiná osoba na vzdálenost menší než šest stop (necelé dva metry). Nařízení platí pro všechny, kromě dětí do dvou let. Bez roušek je rovněž zakázáno nastupovat do prostředků městské hromadné dopravy a vozů taxislužby.

VIDEO: Vězni v New Yorku nestíhají pohřbívat mrtvé do hromadných hrobů. Úřady najaly lidi ‚zvenku‘ Číst článek

De Blasio v pátek novinářům řekl, že klíčem k pozvolnému návratu do běžného života je dostatečné testování obyvatel. V pondělí bude v New Yorku otevřeno pět nových laboratoří pro všechny příchozí, přednost budou mít lidé starší 65 let.

O potřebě rozsáhlejšího testování hovořil i newyorský guvernér Andrew Cuomo, který kritizoval vládu Donalda Trumpa za to, že státům k testování neposkytuje dostatečné finance. „Máme nějaké subvence, abychom (testování) mohli náležitě dělat? Ne. Odpovědnost velká, peníze žádné,“ konstatoval guvernér.

Sám Trump v pátek přitom vyzval americké státy, aby program testování maximálně rozšířily.

Úřady státu New York v pátek zveřejnily alarmující informaci o situaci v pečovatelských domech pro seniory. Při kontrole se prokázala kritická situace v 19 těchto zařízeních, když v každém z nich zemřelo na covid-19 nejméně dvacet lidí.

V jednom ústavu v newyorském Brooklynu evidují dokonce 50 mrtvých, v dalších newyorských čtvrtích Bronxu, Queensu a Staten Islandu jsou pečovatelské domy, v nichž nákaze podlehlo více než 40 lidí. Celkem v zařízeních pro seniory ve státě New York zemřelo v důsledku nákazy koronavirem 2477 lidí.