Bolsonaro se pře s indiány kvůli budoucnosti pralesů. ‚Je lež tvrdit, že Amazonie je dědictvím lidstva,‘ řekl

Indiánská modlitba v parku, několik demonstrací v ulicích i vystoupení domorodých předáků na různých fórech Valného shromáždění OSN. Tam všude se tento týden v New Yorku ozývalo, jak zničující je politika nového brazilského prezidenta pro deštný prales v Amazonii, jeho obyvatele, potažmo pro celý svět v boji s klimatickou krizí.

Sám Jair Bolsonaro si při obecné rozpravě stoupl k mikrofonu za velkého zájmu těsně před očekávanou řečí Donalda Trumpa a nabídl vizi nové Brazílie, ve které obhajoval i svou podporu průmyslového rozvoje Amazonie. Na ten má podle prezidenta Brazílie právo.

Opřel ho také o tvrzení o indiánech, kteří jsou považovaní za nejvýraznější obránce amazonské divočiny.

„Moje vláda se slavnostně zavázala k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji. V Amazonii hoří, ale není požáry pustošená, média lžou. Bohužel, někteří lidé s podporou nevládních organizací tvrdohlavě jednají s našimi indiány jako s jeskynními lidmi. Ale teď máme prezidenta, co se o ně zajímá. Indiáni nechtějí být chudí a obývat zemi plnou nerostného bohatství. Jejich představitelka a mluvčí Ysani Kalapalo je tu s námi,“ řekl prezident.

Msta přírody

Organizace Amazon Watch označila Bolsonarův projev za lživý a od zmíněné indiánky se 16 amazonských náčelníků včetně toho z kmene Kalapalo ve společném prohlášení distancovalo. Její přítomnost v brazilské delegaci považují za snahu brazilské vlády obhájit před světem to, co při letošních rekordních požárech amazonští indiáni v otevřeném dopise nazvali kulturní a ekologickou genocidou.

Podobná slova zněla i od těch přítomných přímo na Valném shromáždění OSN. „V Amazonii teď hoří a bojuje se. A netýká se to jen nás, co tam žijeme. O tohle by se měl zajímat každý a mezinárodní společenství má zásadní roli v téhle hře, kterou musíme vyhrát, pokud chceme zachránit planetu,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál náčelník Tašionam, pozvaný mimo jiné na jednání Světového ekonomického fóra.

Brazilská vláda podle něj přestala vymáhat v Amazonii zákony. „Každý si tam může pálit a dělat, co chce. Ale příroda má vlastní zákony. Pokud ji nebudeme opatrovat, pomstí se nám,“ varuje. „I lidé jako vy mají možnost, jak Amazonii podpořit. Nekupovat ty toxické věci jako výrobky z ilegálně těženého dřeva nebo cokoli z Amazonie, kvůli čemu tam deštný prales pálí,“ apeluje Tašionam.

Na mysli má hlavně hovězí maso, kvůli kterému se v odlesněných částech Amazonie chová dobytek a pěstuje i vyváží sója. Je totiž jedním z důvodů, proč se některé země Evropské unie staví proti obchodní dohodě se zónou Mercosur, tedy i s Brazílií.

„Je klam říkat, že Amazonie je dědictvím lidstva, a vědci potvrzený je omyl, že naše pralesy jsou plícemi světa. Jakákoli jejich ochrana musí plně respektovat svrchovanost Brazílie,“ prohlásil také ve svém projevu na půdě OSN Bolsonaro, aniž by řekl, které vědce má na mysli.