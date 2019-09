Budoucnost patří vlastencům a silným národním státům, prohlásil Trump v OSN. Kritizoval Čínu a Írán

Budoucnost podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepatří globalistům, ale vlastencům a silným suverénním státům. Trump to v úterý řekl na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Spojené státy jsou podle něho nejmocnější zemí světa. Trump také zkritizoval Írán s tím, že žádný odpovědný stát by neměl „dotovat jeho krvelačnost“. Íránské lídry vyzval, aby se starali o svůj lid místo vyhrožování okolním zemím.

New York 17:40 24. 9. 2019 (Aktualizováno: 17:51 24. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít