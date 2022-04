Policie pátrá po pachateli, který v úterý zranil 23 lidí v newyorkském metru. Starosta jmenoval podezřelého

Policie v New Yorku ve středu po úterním útoku v soupravě metra stále pátrala po pachateli, který zažehnul dýmovnici a vypálil po cestujících přes třicet ran, než se dal na útěk. Podle starosty Erica Adamse vyšetřovatelé podezírají 62letého muže tmavé pleti, jenž podle listu The New York Times na internetu v posledních letech zveřejňoval znepokojivá videa o rase, násilí a také o politickém programu Adamse.

New York 18:21 13. dubna 2022