New York zahalil šedivý opar. Způsobily jej rozsáhlé požáry na západě USA a v Kanadě

Město New York stejně jako další oblasti na východě Spojených států amerických v úterý zahalil šedivý opar, který způsobily rozsáhlé požáry na západě USA a v Kanadě, uvedla tisková agentura AFP. Úřad ochrany životního prostředí státu New York vydal pro celý den výstrahu před špatnou kvalitou ovzduší.

Podle jednoho z odborníků působícího v tomto úřadu není výjimkou, aby kouř z požárů na západě země dorazil až do okolí New Yorku. Obvykle se však drží dostatečně vysoko v atmosféře, a na kvalitu ovzduší tak nemá vliv.

Tentokrát je však kouř níže, než je to běžné. Podle amerického meteorologického ústavu by ale tento fenomén měl ve středu vymizet, poněvadž v oblasti New Yorku se očekává příchod studené fronty.

Na západě Spojených států se s masivními požáry potýká především Kalifornie, Nevada a Oregon. V Kanadě bylo v nedávných dnech z nejlidnatější provincie Ontario evakuováno přes 2000 lidí.