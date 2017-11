New York se po útoku připravuje na maraton. Buďte silní a hrdí Newyorčané, vyzývá starosta

Útočník z Uzbekistánu, který v úterý v New Yorku autem zabil 8 lidí byl ve spojení se dvěma lidmi. Jednoho z nich už FBI zadržela a vyslýchá ho. I když zatím z ničeho není obviněný ani podezřelý. Pachatele, který se inspiroval organizací Islámský stát, už mezitím obvinili z terorismu. New York se teď připravuje na víkend, kdy městem proběhne největší maraton světa. New York 7:21 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít New York se připravuje na maraton (archivní foto) | Foto: Frank Rocco / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Politici slibují zpřísnění bezpečnostních opatření, aby se nemohl opakovat čtyři roky starý scénář z Bostonu, kde při útoku na tamním maratonu zemřeli tři lidé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 New York po teroristickém útoku. Reportáž Jana Kaliby

Peter Ciaccia má teď starostí nad hlavu - a to se na letošní maraton těšil, obzvlášť na novinku asi deset kilometrů před cílem závodu, kterému šéfuje. To účastníci poběží Bronxem, kde je mají podporovat zvuky bubnů a typického místního hip-hopu, přidají se i různí umělci - prostě taková pouliční party.

„Bude to velké,“ říkal ředitel newyorského maratonu Ciaccia Radiožurnálu během příprav. Od těch se teď pochopitelně čeká především jedno - aby se desítkám tisíc závodníků a až dvěma milionům lidí podél trati nic nestalo.

Starosta města Bill de Blasio potvrdil, že maraton se v neděli poběží podle plánu a bude to prý mimořádná akce jako vždycky. A taky dobře zabezpečená, s přídavnými opatřeními, slibuje starosta.

Útočník z Manhattanu plánoval čin několik týdnů, Trump ho chce poslat na Guantanámo Číst článek

Buďte Newyorčany!

Město New York posílí počty členů speciálních jednotek a také uniformovaných i civilně oblečených policistů na místě. Víc než dvojnásobek oproti původnímu plánu jich bude situaci sledovat ze střech, v akci budou vrtulníky a na zemi víc těžkotonážních vozů, které mají funkci ochranných bariér.

Šéf závodu Peter Ciaccia říká, že smyslem newyorského maratonu je dopřát tomu velkému počtu běžců co nejlepší a co nejbezpečnější zážitek. V tomhle ohledu se odevzdává do rukou newyorské policie a bezpečnostních agentur.

Starosta Newyorčany k účasti a povzbuzování při závodě vyzývá. „Dělejte to, co umíte, nejlíp, buďte Newyorčany - silnými, hrdými a odolnými,“ vzkazuje Bill de Blasio, kterému se reakce města na úterní teror prolíná s předvolební kampaní. Už v úterý ho čeká boj o znovuzvolení starostou za demokratickou stranu s republikánkou Nicole Maliotakisovou.

„Dělejte to, co umíte, nejlíp, buďte Newyorčany - silnými, hrdými a odolnými,“ vzkazuje obyvatelům města starostaBill de Blasio | Foto: Andrew Kelly | Zdroj: Reuters