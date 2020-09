Trump podle listu The New York Times deset let neplatil daně z příjmu. Prezident to odmítá

Prezident Spojených států Donald Trump deset let údajně neplatit žádné daně z příjmu. Vyplývá to z dokumentů o jeho daňových přiznáních, které získal deník The New York Times. Podle nich v prvních dvou letech svého mandátu odvedl na daních v přepočtu zhruba 17 tisíc korun. Daním se podle listu většinou vyhnul tak, že přiznal daleko větší výdaje než příjmy. Prezident tvrdí, že jde o vymyšlenou zprávu a že daně platil.

