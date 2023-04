ONLINE: Rozhodující moment války. Ukrajina podle amerického listu zahájí protiofenzívu v květnu

Americký list The New York Times s odvoláním na nejmenované oficiální zdroje napsal, že ukrajinský protiútok začne v květnu. Podle deníku to může být rozhodující moment ve vývoji rusko-ukrajinského konfliktu a Kyjev se na to proto musí dobře připravit. Ukrajinští politici informace amerického listu nepotvrdili ani nevyvrátili. Kyjev 6:38 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chystaný protiútok může začít na jihu Ukrajiny podél pobřeží Azovského moře | Zdroj: Reuters

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová na sociálních sítích napsala, že mnohé scénáře ukrajinské protiofenzivy, které se objevují v tisku, by se mohly stát základem filmového scénáře. To ale není o naší historii, tu napíšeme sami, uvedla Maljarová.

Americký deník odhaduje, že chystaný protiútok začne na jihu Ukrajiny podél pobřeží Azovského moře a nedaleko anektovaného Krymu. Bude to ale velmi riskantní operace, bez jasného vítězství může podpora ze strany Západu oslábnout a zvýší se tlak na Ukrajinu, aby zahájila mírová jednání s Ruskem, napsaly The New York Times.