Surfování vedle mrakodrapů. Newyorčané tráví horké dny na pláži a ve vlnách

Většinu severoamerického kontinentu zasáhla stejně jako Evropu vlna veder. Varování před vysokými teplotami dostalo přes 250 milionů obyvatel Spojených států. Největší parno je na jihozápadě ve státech Arizona, Nové Mexiko nebo Texas, kde teploty ve dne překračují 45 stupňů. Teploty nad třicítkou ale panují i na východním pobřeží Ameriky. Kam před vedrem utíkají obyvatelé New Yorku? Na městskou pláž a někteří i na surfařská prkna. Od stálého zpravodaje New York 0:10 27. července 2023

Břehy New Yorku omývá Atlantik. Horké dny chodí mnozí Newyorčané trávit na pláž Rockway Beach. Mezi nimi i Patrick Duggan.

Podle něj byla písečná pláž trochu taková utajená zahrada. Hlavně před rokem 2012, kdy i New York zasáhl ničivý hurikán Sandy. Moře tehdy zaplavilo mimo jiné některé stanice metra na dolním Manhattanu a spolu s vichrem ničilo, co mohlo.

Zničené pláže a domy na předsazeném poloostrově Rockway opravili a od té doby je cílem návštěv milionů Newyorčanů. Za hodinu jste tu z centra města autem a jezdí sem i metro.

Žraloci nepředstavují problém

Pláž je na dohled od Kennedyho letiště, jsou slyšet přistávající letadla. Podle Duggana je Rockway ráj pro všechny obyvatele města, kteří mají rádi vodu. Nejenom surfování, ale třeba i koupání nebo běhání po pláži.

Ve vlnách se občas objeví i žraločí ploutev, místní to ale od koupání neodrazuje. „Ne, nemáme se žraloky problémy. To jen každý rok média s oblibou dávají do zpráv, že jsou tu velcí žraloci, aby měli lidi co číst,“ míní Duggan.

„Žádné scény jako z filmu Čelisti se tu neodehrávají. Jsou tu mláďata žraloků, která se krmí malými rybami. V oceánu prostě žraloci žijí. Bereme to na vědomí, ale není to nějak závažný problém,“ je přesvědčený.

Mohutné vlny

Právě dnes nejsou vlny právě vysoké, asi tak půlmetrové, ale dá se na nich užít legrace. Zajezdit si sem přišel i student ekonomie Sue.

„Je to zábavné, protože je to vždycky jiné. Každá vlna je jiná, vždycky musíte vystihnout ten správný okamžik. Nemyslíte na nic jiného,“ vypráví.

„Musíte s soustředit na to, co se stane v následující chvíli. Musíte si dát pozor na postoj. Já pak vždycky skončím ve vodě. Moře vás pak hrne na pláž a vy se vracíte do vln proti němu. Je to prostě velmi aktivní pohyb,“ říká Sue.

Atlantik je uprostřed léta teplý, místní ho přirovnávají k vodě v Karibiku. Vlny jsou mohutné, pro nezkušeného to na plavání není, i tak si ale u vody obyvatelé New Yorku rádi krátí čas.