Vrtulník se šesti lidmi na palubě se v New Yorku zřítil do East River. Přežil jen pilot

V New Yorku se v neděli večer zřítil vrtulník do řeky East River, dva lidé zemřeli na místě a tři pasažéři, které odvezli do nemocnice v kritickém stavu, podlehli svým zraněním v pondělí ráno. Informovala o tom televize CNN s odvoláním na hasiče. Na palubě bylo celkem šest lidí. Video New York 6:24 12. 3. 2018 (Aktualizováno: 8:08 12. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři pomáhají jednomu z lidí, kteří přežili pád vrtulníku do řeky v New Yorku. | Foto: Darren Ornitz | Zdroj: Reuters

Lehký jednomotorový vrtulník Eurocopter AS350, který má kapacitu šest lidí včetně pilota, se zřítil do newyorské řeky krátce po sedmé hodině večerní místního času.

Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak vrtulník dosedá na hladinu vody, jako by na ní měl přistát. Poté se přední částí potopila. Na místo záhy dorazili záchranáři a policie.

V Rakousku se srazily vlaky. Nehodu nepřežila jedna žena, 22 lidí se zranilo Číst článek

Pilot vrtulníku se podle městských hasičů zachránil sám. Tragický konec vyhlídkového letu sledovala z břehů Východní řeky například Celia Skvarilová.

„Viděla jsem, jak se vrtule jakoby zastavila. Ale vypadalo to, že chce pilot přistát na hladině. Do minuty byl vrtulník pod vodou a jediné, co jsem zahlédla, byl žlutý raft. Potom jsme uslyšeli křik - někomu se podařilo dostat do člunu. Mávali jsme tam a volali, že se blíží pomoc.“

Agentury nejprve mluvily o dvou mrtvých a třech zraněných v kritickém stavu, v pondělí ráno pak server televize CNN informoval, že se nepodařilo pasažéry zachránit.

Podle agentury AP šlo o vrtulník patřící firmě Liberty Helicopters, která nabízí vyhlídkové lety oblíbené u turistů.

Podobné neštěstí se stalo v New Yorku v roce 2009, kdy se vyhlídkový vrtulník patřící podle AP téže společnosti srazil s malým soukromým letadlem nad řekou Hudson. Tehdy zemřelo devět lidí, včetně skupiny italských turistů.