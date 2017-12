New York Times: bomba na Manhattanu byla z hlaviček od sirek, útok měl být pomstou za boj proti islamistům

Sám pachatel už vypovídal a vyšetřovatelé také vyslechli jeho příbuzné. Oficiálně ale o motivech útoku nic nezveřejnili.

Výbuch na Manhattanu byl pokusem o teroristický útok, řekl starosta. Policie zadržela podezřelého Číst článek

Podle guvernéra státu New York Andrewa Cuoma byla atentátníkova bomba amatérská a pravděpodobně nevybuchla celá.

Newyorské Timesy píší o tom, že výbušná látka v trubkové bombě byla vytvořená z hlaviček od sirek a jako rozbuška sloužila rozbitá vánoční světýlka napojená na devítivoltovou baterii.

Dvě hlavní verze

Americká média pracují se dvěma verzemi. Například New York Times s odvoláním na vyšetřovatele píše, že to měla být pomsta za americké útoky na takzvaný Islámský stát v Sýrii i jinde.

S touto teroristickou organizací a situací v Sýrii pachatele nepřímo spojila i mluvčí Bílého domu. Agentura Reuters pak informuje, že podle vyšetřovatelů sledoval propagandu Islámského státu.

Televize CNN ale s odvolání na nejmenované úřady píše o tom, že motivem byly nedávné kroky Izraelců proti Palestincům v Gaze, které vyvolalo rozhodnutí amerického prezidenta uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele.

„Tento útok jen dokazuje, že prezident a Kongres musí prosadit reformy, které naší zemi udělají bezpečnější. Musíme chránit naše hranice, musíme zajistit, že cizinci, kteří přichází do naší země, nám nepřichází ublížit.“ Sarah Huckabee-Sandersová (mluvčí Bílého domu)

Reakce Bílého domu

Americký prezident Donald Trump vyzval kvůli útoku ke zpřísnění imigrační politiky. Podle šéfa Bílého domu je současný systém v rozporu s bezpečností.

Zrušit by se měla především víza pro rodinné příslušníky. Právě díky tomuto programu se totiž útočník Akayed Ullah, který dříve pracoval jako taxikář, do země dostal. Přišel z Bangladéše do Spojených států legálně se svými rodiči, protože tam už žili jejich sourozenci.

Podobné možnosti chce do budoucna Bílý dům omezit, uvedla jeho mluvčí Sarah Huckabee-Sandersová: „Tento útok jen dokazuje, že prezident a Kongres musí prosadit reformy, které naší zemi udělají bezpečnější. Musíme chránit naše hranice, musíme zajistit, že cizinci, kteří přichází do naší země, nám nepřichází ublížit.“