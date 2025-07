Newyorčany trápí vysoké životní náklady, imigrantský původ je pro Mamdaniho výhodou, míní novinář Sobota

Starostou New Yorku bude podle papírových předpokladů Zohran Mamdani, který zvítězil v demokratických primárkách – mladý socialista, imigrant a muslim, který slibuje zmrazení nájmů, autobusy zdarma a samoobsluhy pro chudé. „V New Yorku téměř vždy vyhraje demokratických kandidát, registrovaných republikánů je zde šestkrát méně než demokratů. Jenže letos je to trochu jinak,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus JIří Sobota z týdeníku Respekt. New York 10:40 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zohran Mamdani | Foto: Andrew Schwartz | Zdroj: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za normálních okolností by znovu kandidoval současný starosta Eric Adams, který je ale obviněný z korupce. Mamdani v primárkách porazil bývalého guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který ovšem do voleb půjde jako nezávislý kandidát.

„Udělal několik chyb, mimo jiné je kandidátem demokratického establishmentu a má podporu lidí, jako je exprezident Bill Clinton nebo bývalý starosta Michael Bloomberg, kteří představují status quo. A na jeho udržování momentálně není americká společnost naladěna,“ podotýká redaktor týdeníku Respekt.

Mamdani podle něj uspěl především proto, že byl jiný než ostatní kandidáti. „Je to neokoukaný nový politik, kterému je 33 let a na scéně se objevil jakoby zničehonic. Pochopil nová média a sociální sítě, jako je TikTok, kdy využíval krátká videa cílená na mladé lidi. Podařilo se mu vytvořit hnutí a dostat k volbám o desítky tisíc lidí víc než obvykle,“ vysvětluje.

Výhodou může být i jeho přistěhovalecký původ, narodil se indickým rodičům v Ugandě a je muslim. „To město je hodně barevné, multikulturní a globalizované. Takhle vypadá Newyorčan dnes, jako Mamdani,“ dodává.

Polibek smrti

Cuomo za svou hlavní přednost uváděl to, že je zkušený a má toho hodně za sebou. „Jenže s tím tady není příliš mnoho lidí spokojeno. Zaměřil se na bezpečnost ve městě, ale ta se zlepšuje. Skutečným problémem, který spoustu lidí trápí, jsou životní náklady, výše nájmů a ceny potravin. A na to se zaměřil Mamdani,“ shrnuje Sobota.

Za posledních pět let podle novináře z New Yorku odešlo na půl milionu lidí, kteří většinou nebyli schopni dál hradit vysoké životní náklady. „Město má problém s tím, že je strašně předražené. Co jinde znamená být zabezpečený příslušník střední třídy, je v New Yorku člověk na úplném společenském dně, co se snaží přežít,“ srovnává.

Nepřímo Cuoma podpořil americký prezident Donald Trump, který prohlásil, že New York musí čelit komunistovi. „Je to samozřejmě polibek smrti, Mamdaniho kampaň už Cuomovi pogratulovala, že má Trumpovu podporu,“ konstatuje reportér.

Mamdaniho naopak podpořili demokratičtí politici jako Bernie Sanders nebo Alexandria Ocasio-Cortezová, kteří líčí Spojené státy jako zemi ovládanou oligarchií ztělesňovanou Donaldem Trumpem a akcentují ekonomická témata.

„Druhou možností pro demokraty je držet se obrany základních demokratických hodnot a práv menšin a migrantů. To do jisté míry ztělesňuje kalifornský guvernér Gavin Newsom, který se postavil proti hromadným deportacím. Ale zdá se mi, že je to spíš slepá ulička, protože na otázce migrace obvykle Trump sbírá body a vítězí,“ uzavírá Sobota.

